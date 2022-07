Warner Bros. a déjà tenté de limiter les bombes F dans la série animée Harley Quinn

Alors que les fans attendent la troisième saison de Harley Quinn, la série animée basée sur l’anti-héros de la bande dessinée DC préféré des fans, nous pouvons être sûrs d’avoir plus de contenu mature régulier pour lequel la série est devenue connue. Cela inclut une bonne dose de jurons, bien que, comme l’a récemment expliqué l’un des auteurs de la série, Warner Bros. n’était pas toujours satisfait de l’utilisation fréquente du mot F par Harley.

Harley Quinn a fait ses débuts en novembre 2019 et a été immédiatement acclamé par la critique. Entamant maintenant sa troisième saison le 28 juillet, la série présente à nouveau les talents vocaux de Kaley Cuoco dans le rôle de Harley, qui, avec l’aide de sa désormais petite amie Poison Ivy, a quitté Joker. Présentée sur HBO Max plutôt que sur le câble, la série utilise chaque instant de sa liberté pour apporter tout un monde de violence, de jurons, de références sexuelles et plus encore à la série animée, à tel point que c’était presque trop pour Warner Bros. qu’ils s’en sortent.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tom Hyndman travaille sur la série en tant qu’écrivain et il a récemment révélé que la série avait déjà reçu une limite sur le nombre de bombes F pouvant être utilisées, mais il est vite devenu clair que cela n’allait tout simplement pas se produire. Hyndman a dit :

« Une fois, Warner Animation nous a donné un » compte f * ck « parce que nous utilisions trop f * ck et nous nous sommes énervés, puis avons regardé à nouveau le pilote et nous nous sommes dit: » wow, nous utilisons vraiment beaucoup f * ck ”. Quoi qu’il en soit, voici la nouvelle bande-annonce avec un tas de « f * cks ».

Le principal succès de Harley Quinn est de faire ce que les autres émissions de DC ne font pas

Distribution télévisée Warner Bros.

Alors que l’univers cinématographique Marvel était strictement familial jusqu’à présent, le monde de DC s’est étendu à des zones plus matures au cours des dernières années. Avec le film Harley Quinn classé R Oiseaux de proie apporter de la violence et beaucoup de jurons au monde de l’action en direct de DC, l’année dernière La brigade suicide a poursuivi cette tendance avec beaucoup d’effet, et cette année a apporté des séries dérivées Pacificateur à HBO Max avec un autre épisode de chaos violent, qui a même réussi à obtenir une apparition en sueur des membres de la Justice League.

Avec Harley Quinn apparaissant également sur HBO Max, il y a très peu de réglementations contre ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, et il ressort clairement de la nouvelle bande-annonce que toutes les réserves que Warner Bros. avait dans le passé ont été abandonnées il y a longtemps.

Considérant que le matériel source de nombreux personnages de bandes dessinées est destiné à un public mature, y compris de nombreuses apparitions de Harley Quinn, il n’est pas surprenant que le public ait été pleinement d’accord avec la manière sans restriction dont l’émission animée la traite. Bien qu’il y ait toujours des inquiétudes concernant les émissions animées destinées aux adultes et les adresses IP de super-héros limitant leur audience en présentant du contenu mature, il semble que Harley Quinn est un exemple brillant pour quiconque cherche à plaider en faveur de séries de bandes dessinées plus orientées vers les adultes à l’avenir.