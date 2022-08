Warner Bros. a défini l’avenir de la série Harley Quinn sur HBO Max

hbo max

Au milieu des mouvements d’entreprise concernant Warner Bros. Discovery et de la vague d’annulations, le producteur a annoncé ce qui arrivera à Harley Quinn.

© HBOMaxWarner Bros. a défini l’avenir de la série Harley Quinn sur HBO Max.

L’union entre Warner Bros. Oui Découverte c’est plus chaotique que vous ne l’auriez imaginé, car il y a de nouvelles idées des principaux dirigeants qui affectent directement les productions. La bombe a explosé lors de l’annulation de Fille chauve-souris et plusieurs suppressions de contenu original sur le service de streaming hbo max. Compte tenu de cela, le danger était latent sur plus de séries et l’une d’entre elles était Harley Quinn. Ils ont déjà annoncé ce qui va se passer !

«Alors que nous travaillons pour rassembler nos catalogues de contenu sur une seule plate-forme, nous apporterons des modifications aux offres de contenu disponibles à la fois sur HBO Max et Discovery +. Cela inclura la suppression de certains contenus des deux plateformes. »a déclaré le PDG et président JB Perrette. En conséquence, la plate-forme a éliminé les émissions non scénarisées et un grand nombre d’animations, qui n’auront guère lieu à l’avenir.

+ Que va-t-il arriver à Harley Quinn ?

Annulation de Fille chauve-souris et la confirmation que le projet Batman : Croisé Caped de JJ Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm n’avanceraient pas, fans de Bandes dessinées DC entré dans une grande incertitude Harley Quinn. Cependant, une excellente nouvelle est arrivée pour eux, car date limite a annoncé que la série animée a été renouvelée pour une quatrième saison, même si elle aura quelques changements.

Parallèlement au renouvellement de Harley Quinn, il a également été révélé qu’il aura un nouveau showrunner. Il s’agit de sarah peters, qui a écrit sur la série depuis le premier épisode et est actuellement producteur consultant. Il remplacera Justin Halpern et Patrick Schumacker, les premiers showrunners et développeurs originaux avec Dean Lorey.

« Trois saisons plus tard et je ne peux même pas commencer à penser aux nouveaux niveaux de chaos et de problèmes que Harley, Ivy et le gang peuvent rencontrer avec une quatrième saison. Mais je suis reconnaissant à nos partenaires de HBO Max de continuer ce voyage fou avec nous afin que nous puissions tous le découvrir. »a déclaré l’exécutif Peter Girardi. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la saison 4 de Harley Quinn dans hbo max.

