Warner Bros. a confirmé The Batman 2 avec Matt Reeves et Robert Pattinson

Bandes dessinées DC

David Zaslav et de nouveaux dirigeants de Warner Discovery ont confirmé le deuxième volet de The Batman avec Matt Reeves et Robert Pattinson sur le projet.

©IMDBhomme chauve-souris

Le film homme chauve-souris Protagonisée par Robert Pattinson et dirigé par Matt Reeves a eu un excellent accueil de la part de la presse qu’en Tomates pourries Il l’a noté avec une acceptation de 85% ajoutée aux 87% que le grand public a accordés à cette histoire sombre qui présente des personnages tels que The Riddler, The Penguin et Catwoman dans une ville de Gotham dévastée par le crime.

La vérité est qu’après la fusion Avertisseur/Découverte la suite de homme chauve-souris séjourné « nous verrons » avec les créatifs en charge du film travaillant sur le projet sans encore le feu vert pour le film. Cependant, cela a changé aujourd’hui lorsque les dirigeants Michael De Luca et Pamela Abdy, qui remplacent Toby Emmerich dans l’entreprise à la disposition de David Zaslava confirmé le deuxième opus du Chevalier de la Nuit.

Matt Reeves conclu un accord important avec Découverte Warner dans lequel en plus de Batman 2 entrer dans la série pour hbo max de Le pingouin Oui l’asile d’Arkham. De cette façon, les doutes qui existaient quant à la bat-univers qui s’est manifesté à la suite de l’annulation de films tels que Fille chauve-souris Oui Les jumeaux fantastiques de la nouvelle direction de Découverte Warner par la voix de commandement de David Zaslav.

Le Batman aura une suite

Matt Reeves déclaré à date limite: « Faire de ce studio légendaire ma maison est un rêve. Je suis tellement excitée de travailler avec Mike, Pam et Channing et nos équipes pour apporter des histoires captivantes au grand et au petit écran. » qui me passionne vraiment »évoquait cet accord qui apporte enfin la tranquillité d’esprit au cinéaste et solidifie tous les projets sur lesquels il travaillait.

« Pam et moi avons hérité avec gratitude de la relation avec Matt de The Batman, et pendant les premières étapes de planification de la série The Penguin pour HBO Max »dit DeLuca. « Nous étions ravis de finaliser son accord global car c’est la pierre angulaire de ce que nous voulons faire avec les cinéastes qui travaillent au studio. Garder Matt et lui créer une maison pour faire plus de projets dans l’univers Batman, mais aussi des originaux, était très important pour nous », a fait remarquer l’exécutif.

Êtes-vous fan de la version de Batman interprétée par Robert Pattinson et la sombre Gotham City imaginée par Matt Reeves? Vous pouvez être assuré que Découverte Warner a de grands projets pour cette version du Dark Knight qui sort des sentiers battus Univers étendu DC et grâce à la solide base de fans qu’il a générée, il a un bel avenir.

