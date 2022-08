Warner Bros. a annulé le film Batgirl : les raisons

in

Bandes dessinées DC

Warner Bros. a annulé le film Batgirl qui n’atteindra pas la plateforme de streaming HBO Max ni le cinéma bien qu’il soit presque terminé. Les raisons!

©IMDBLeslie Grace comme Batgirl

Fille chauve-souris était un projet qui avait la direction d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, responsable de mauvais garçons 3, et son casting comprenait Leslie Grace comme Barbara Gordon, JK Simmons comme James Gordon, Michael Keaton comme Batman et Brendan Fraser allait jouer le méchant du film : Firefly. Le travail de tous ces professionnels n’aboutira à rien car Warner Bros. a décidé d’annuler le film.

Ce qui est certain, c’est que Fille chauve-souris allait être une entrée importante dans le Univers étendu DC mais les fonctions de test pour le public auquel la bande est destinée semblent avoir été désastreuses selon un rapport du poste de new york qui met en évidence comment le studio perdra 90 millions de dollars avec l’annulation du film qui ne fera pas ses débuts en hbo max ou dans les cinémas du monde.

Beaucoup supposent que cette décision a à voir avec l’orientation que David Zaslav donne à Découverte Warner et dans ce contexte, il semble que l’administration précédente de Warner Bros. avait un plan différent pour les personnages du Univers étendu DCnotamment avec Batman, les précédents cadres souhaitaient que Michael Keaton devienne le Bat principal du DCEU après l’intervention dans le multivers du Flash d’Ezra Miller.

Batgirl et une triste fin

Cependant, des rumeurs suggèrent que Ben Affleck s’est maintenant vu offrir 30 millions de dollars pour revenir en tant que Batman. Univers étendu DC et il y a quelques jours la participation de l’acteur à Aquaman et le royaume perduen plus il apparaîtra également dans le film Éclat. Pourquoi Ben Affleck est-il si pertinent pour Fille chauve-souris?

Le fait est que Fille chauve-souris allait cimenter Batman de Michael Keaton en tant que chauve-souris principale du Univers étendu DCquelque chose qu’apparemment les autorités de Découverte Warner ils ne verraient pas avec de bons yeux, ajouté au fait que les fonctions de test du film mettant en vedette Leslie Grace semblent avoir été un échec complet, ce qui signifiait l’annulation pour le projet réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Cette annulation signifie l’une des pertes d’argent les plus importantes de l’histoire de l’industrie hollywoodienne, c’est pourquoi les raisons de la décision de Warner Ils doivent être très solides pour qu’enfin Fille chauve-souris ne pas faire partie de Univers étendu DC pas même au format streaming. A ce jour, d’autres projets de marque tels que scarabée bleumettant en vedette Xolo Maridueña, restent en sécurité.

