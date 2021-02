Warner Bros. a annoncé un nouveau film Superman: Henry Cavill sera-t-il là?

Le Univers étendu de DC Comics a plus à célébrer, depuis ce vendredi Warner Bros. a confirmé le redémarrage de Superman, l’un des personnages les plus appréciés de la franchise. Le dernier acteur à porter le costume sur grand écran était Henry Cavill, qui se prépare pour la deuxième saison de ‘The Witcher’, et la grande question est: Fera-t-il partie du film?

Nous parlons du projet lui-même depuis décembre, mais nous avons maintenant une confirmation officielle. Dès le premier moment, il a été dit JJ Abrams il serait le producteur principal, tout comme sa société Bad Robot. En outre, Ta-Nehisi Coates sera le scénariste et pour le moment il n’y a pas de réalisateur associé et ils recherchent un acteur.

Coates je parle avec Variété: « Être invité dans l’univers DC Extender par Warner Bros. DC Films et Bad Robot est un honneur. J’ai hâte d’apporter une contribution significative à l’héritage du héros mythique le plus emblématique d’Amérique. ». Pour sa part, Abrams déclaré: « Il y a une nouvelle histoire, puissante et émouvante de Superman qui n’a pas encore été racontée. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire sur grand écran. ».







Comme nous l’avons mentionné, ils ont déclaré qu’ils recherchaient toujours un acteur, depuis leur dernier interprète, Henry Cavill, qui a été démis de ses fonctions après l’échec au box-office de ‘Justice League’ (2017) et à partir de ce moment, on lui a demandé de faire des camées dans des bandes comme ‘Shazam!’, mais n’était pas disponible. C’est un grand favori des fans et cela a été démontré le 7 janvier avec une nouvelle campagne sur Twitter sous le label « #HenryCavillSuperman » c’est devenu une tendance.

La vérité ici est que les fans reverront Cavill avec les vêtements caractéristiques de ‘Superman’ dans Coupe de Zack Snyder de ‘Justice League’ qui sera publié le 18 mars sur le service de streaming HBO Max. En attendant, nous devons continuer d’attendre les nouvelles qui sont encore incertaines, mais plus d’un est convaincu qu’elle peut devenir réalité.