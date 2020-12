Warner a déjà choisi son Cyclone pour Black Adam

Warner Bros.a annoncé le nouveau membre de la distribution de Noir Adam. Quintessa Swindell rejoint Dwayne Johnson dans la nouvelle adaptation cinématographique de DC Comics.

Quintessa, principalement connue pour l’émission de télévision Bibelots, vient à Warner pour jouer Cyclone, l’une des héroïnes du nouveau film centrée sur l’histoire du supervillain, Black Adam.

Maxine Hunkel, mieux connu sous le nom de Cyclone, est l’un des plus jeunes membres de la Justice Society. Elle a le pouvoir de dominer le vent et le son en étant la petite-fille de l’original Red Tornado, Abigail Ma Hunkel.

Quintessa Swindell donnera vie à Cyclone, rejoignant un casting composé de Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Aldis Hodge et Noé Centineo. Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) réalisera le film à partir d'un scénario de Rory Haines et Sohrab Noshirvani.







Black Adam est l’un des films qui continuera d’élargir l’univers cinématographique DC et rejoint d’autres projets tels que Shazam 2, The Flash et The Batman, qui sortiront dans les années à venir.

Swindell est une actrice principalement connue pour avoir joué dans l’émission de télévision Bibelots de Netflix. Il a également fait une petite apparition dans Euphoria de HBO et filme Voyagers aux côtés de Colin Farrell et Tye Sheridan pour Lionsgate.

Quand Black Adam est-il sorti?

Pour le moment, Warner Bros. n’a pas fixé de date de sortie pour le film. Il n’y a pas encore de confirmation officielle, mais on s’attend à ce qu’il ne puisse atteindre le grand écran qu’en 2022.