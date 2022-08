Warner a choisi l’acteur qui remplacerait Henry Cavill dans le rôle de Superman

Bandes dessinées DC

Warner aurait déjà l’acteur dans son viseur pour remplacer Henry Cavill en tant que Superman dans un futur proche du DC Extended Universe et c’est une surprise.

©IMDBHenry Cavill comme Superman

La dernière comique con de san diego avait suscité l’attente chez les adeptes de la Univers étendu DC avec la rumeur que Henry Cavill se présenterait à l’événement pour annoncer son retour en tant que Superman à la marque. Malheureusement, cela ne s’est jamais produit et a déclenché des alarmes chez les adeptes du personnage qui demandent un nouveau film Man of Steel depuis des années.

De même, David Zaslav, PDG de Warner Discovery et homme clé dans tout ce qui concerne Univers étendu DC a clairement indiqué dès le départ que Superman, Batman et Wonder Woman sont essentiels aux plans futurs de la franchise en allant plus loin et en s’en prenant à la direction précédente de la marque qui, selon lui, n’aurait pas utilisé ces personnages correctement.

De cette façon, nous pouvons nous attendre à ce que les personnages principaux de DC réapparaissent plus tôt que tard dans les films suivants du Univers étendu. Il y a déjà des nouvelles concernant le Batman joué par Ben Affleck dont nous savions qu’il allait jouer dans le film Éclat avec Ezra Miller mais maintenant il est également ajouté Aquaman et le royaume perdu avec Jason Momoa.

Au revoir Henry Cavill ?

Oui Superman? Le cas du Dernier Fils de Krypton est plus compliqué. Des rumeurs circulent qui indiquent que Henry Cavill il chercherait à avoir un contrôle plus créatif sur le personnage en même temps qu’il exigerait un salaire plus important pour retourner à DC. Rien de tout cela n’est officiel, mais la vérité est que le Superman de Cavill Il n’a pas de participation prévue dans un futur proche au DCEU et un remplaçant sonne déjà.

Qui serait l’acteur pointé du doigt par Warner remplacer Henry Cavill? Selon Vue critique Il s’agit d’un interprète au comportement aussi intimidant que celui de l’acteur de Le sorceleur: ¡Alan Richson! Il n’est pas étranger au monde des super-héros où il a donné vie à Falcon dans la populaire série DC titans en même temps qu’il prêtait son corps à attrapeur dans un thriller bourré d’action que vous pouvez apprécier sur Première vidéo.

Alan Richson a le corps et l’intensité pour donner vie à une nouvelle version de Supermanmais dans Spoiler nous ne sommes pas sûrs que les adeptes du Univers étendu DC prendre positivement le renvoi de Henry Cavill. Après tout c’était le film Homme d’acier de cet acteur qui a donné naissance à l’univers partagé de personnages tels que Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg, entre autres.

