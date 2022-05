Warner a annulé le film Wonder Twins qui était sur le point d’être tourné

in

Bandes dessinées DC

Le film Wonder Twins était assez avancé, même avec les acteurs principaux et tout était prêt à tourner, mais ils l’ont annulé.

©AmazonLes jumeaux merveilleux

Les Merveille jumeaux ont été créés par Norman Maurer, William Hannah et Joseph Barbera pour le spectacle animé La toute nouvelle heure des super amis à partir de 1977. Il s’agit de deux frères extraterrestres nommés Zan et Jayna, qui séparément ne contribuent pas beaucoup à l’équipe de héros de DC, mais une fois qu’ils entrent en collision, ils activent leurs pouvoirs extraordinaires. Zan peut se transformer en différents états d’eau et de glace tandis que sa sœur se transforme en animaux.

Bandes dessinées DC avait prévu de présenter ces personnages au Univers étendu DC d’un film mettant en vedette les acteurs KJ Apa et Isabel May. Il allait aussi y avoir des annonces concernant le casting des méchants de cette histoire qui allait sûrement se poursuivre avec le plus Léger auquel la marque nous a habitués depuis le départ de Zack Snyder du DCUE.

un projet annulé

La vérité est que les raisons de l’annulation de ce projet n’ont pas été signalées, mais le tournage prévu pour le 5 juillet ne commencera plus. Cette aventure sur Merveille jumeaux a été annoncé pour la première fois en février de cette année avec le scénariste-réalisateur Adam Sztykiel à la barre, du même nom lui-même responsable des livres de Adam noirle film mettant en vedette Dwayne rocher Johnson.

Ces frères extraterrestres aux capacités extraordinaires ont fait leurs débuts dans le roman graphique en Justice extrême #9 d’Iván Vélez et Al Río. Depuis lors, ils ont fait quelques apparitions même dans l’émission de télévision animée Les Teen Titans vont ! et même des versions d’action en direct dans la série mémorable Smallville où ils ont été joués par David Gallagher et Allison Scagliotti.

Peut-être que cette annulation répond à la fusion qui a lancé la nouvelle société Découverte Warner qui, pensent certains, pourraient avoir l’intention de rendre le Univers étendu DC à ses racines plus matures même avec le retour de Zack Snyder à la marque. Cependant, ce ne sont que des spéculations basées sur des rumeurs sur le Web. Il va falloir faire attention…

