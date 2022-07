Warhammer 40,000: Darktide sera publié quelques mois plus tard après avoir été reporté une fois de plus

Le troisième report de la sortie du jeu de tir coopératif Warhammer 40,000: Darktide a été annoncé par Fatshark développeurs de studios. La date de sortie a été repoussée du 13 septembre au 30 novembre. Encore une fois, cependant, le Xbox La console de série fera ses débuts avant le PC.

L’équipe « a besoin de plus de temps pour améliorer la stabilité, les performances et affiner les fonctionnalités de base du jeu », selon Martin Wahlund, fondateur de Fatshark. En conséquence, les créateurs prévoient d’effectuer plusieurs tests techniques et bêta avant un lancement complet.

Nous ne sommes pas ravis de retarder un jeu car c’est probablement l’une des décisions les plus complexes qu’un développeur doit prendre, a déclaré Martin Wahlund, PDG de Fatshark, sur Twitter. Cependant, cela démontre notre dévouement à passer le temps nécessaire et à aller au-delà pour vous offrir le meilleur jeu possible.

L’équipe de Fatshark a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu avant son lancement. Bien que cela signifie que les passionnés de Warhammer 40k devront attendre un peu plus longtemps, cela reste une excuse valable.

Les performances des jeux de Fatshark ont ​​été fréquemment critiquées lors de leur première sortie, mais le développeur a constamment apporté des améliorations. Avec la sortie de Darktide, il est évident que l’équipage ne voulait pas que cela se répète.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles à trouver là-dedans. La société prend déjà les inscriptions des parties intéressées pour plusieurs tests techniques et bêtas qui auront lieu avant la sortie du jeu.

Selon l’histoire d’Edge, le créateur de personnage de Darktide permettra aux joueurs de donner à leurs classes des visages et des chargements uniques. Les deux gardes impériaux chevronnés sont probablement des illustrations de la diversité des membres du même type.

Initialement prévu pour ses débuts l’année dernière, le jeu sortira désormais au printemps. Le troisième report à septembre a finalement été annoncé fin mars.