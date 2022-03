Warcraft : Blizzard dévoile un nouveau jeu

Tempête De Neige a annoncé un nouveau jeu « WarCraft ». C’est un titre mobile qui devrait au moins être dévoilé cette année. Pour être plus précis: The Reveal est prévu pour mai, lorsque nous en apprendrons plus sur le premier nouveau « WarCraft » dans ce qui semble être une éternité.

Après l’expansion de WoW, Warcraft révèle

Blizzard a fait surtout ces derniers temps Titres qui n’ont rien à voir avec les jeux. D’un côté, bien sûr, il y aurait celles en cours Poursuites et scandales ainsi qu’allégations de discrimination au travail, sexisme et bien plus encore envers Activision Blizzard. En revanche, l’éditeur Activision Blizzard King bientôt repris par Microsoft volonté.

Mais cela devrait changer : Bientôt il y aura des nouvelles extensions pour les jeux Blizzard révélé. Par exemple obtient Foyer il y aura bientôt une extension et « World of WarCraft » en recevra également une. Ce qui nous attend exactement sera présenté en avril. Avec « Hearthstone » même en mars.

Nouveau jeu taquiné: Mais il ne s’agit pas seulement des extensions à venir pour ces deux jeux Blizzard déjà sortis, il s’agit également d’un tout nouveau jeu. Cela reste mystérieux, mais il est taquiné et devrait être puis correctement dévoilé en mai volonté.

Jusqu’à présent, nous savons seulement qu’il s’agit d’un nouveau jeu « WarCraft ». D’ailleurs, il faudrait apparaissent pour mobile, c’est-à-dire pour iOS et Android – ou du moins nous le supposons. Malheureusement, Blizzard n’en dévoile pas plus. Le billet de blog correspondant dit seulement qu’il s’agit du premier jeu de l’univers « WarCraft » qui spécialement conçu pour les mobiles devenu. En attendant, nous attendons toujours avec impatience Diablo Immortel.

Comment cela vous semble-t-il, avez-vous envie d’un nouveau « Warcraft » sur votre smartphone ? Dites le nous dans les commentaires.