Warcraft: Arclight Rumble est introduit et ce sera un jeu de stratégie rapide et bourré d’action

On sait depuis longtemps que Blizzard est actuellement prévoit de nouveaux jeux de l’univers Warcraft. Maintenant il est devenu premier titre mobile révèle qui Warcraft: Arclight Rumble sera appelé. Ce sont les premières informations sur le jeu de stratégie d’action.

Warcraft : Arclight Rumble arrive sur vos smartphones en 2022

Tempête De Neige j’ai enfin eu ça premier grand jeu Warcraft pour smartphones a approuvé. En conséquence, « Warcraft Arclight Rumble » est destiné à la fois Plateformes iOS et Android apparaître. La bande-annonce diffusée par le studio en donne un premier aperçu.

Quel est le problème: « Warcraft : Arclight Rumble » est le premier spin-off majeur de la populaire franchise pour smartphones. Vous collectez Figurines de personnages puis envoyez-les au combat dans différents modes. il y en a un en dessous campagne solo ainsi que plusieurs modes multijoueurs pour les batailles PvP et coopératives.

Dans Warcraft : Arclight Rumble, vous devez commander les unités sur votre smartphone pour vaincre l’adversaire. ©Activision Blizzard

Dans la stratégie d’action, choisissez entre l’une des cinq factions comme l’Alliance, la Horde et plus encore. L’écran en aura alors des aléatoires en bas unités, que vous pouvez utiliser pour les ressources qui peuvent être automatiquement chargées ou exploitées. Lorsque but vos mini-unités se déplacent toujours vers le patron adverse. Si cela est vaincu, vous avez le bataille gagnée et obtient argent et expériencepour améliorer votre armée pour la prochaine bataille.

Plus d’informations là-dessus gameplay vous obtenez avec la courte bande-annonce :

L’inscription a commencé ! Si vous êtes intéressé par le jeu maintenant, vous pouvez vous pré-inscrire maintenant, au moins sur les appareils Android. La boutique Google promet une chance de le faire Pouvoir jouer au jeu plus tôt que les autres. Chez Apple, ce n’est qu’une question de temps avant que des actions ne commencent là-bas pour manifester de l’intérêt pour le titre.

Puisque Warcraft : Arclight Rumble est un jeu gratuit vous n’avez rien à payer pour l’inscription. Comme le Monétisation via des microtransactions ressemblera est aussi auparavant inconnu.