War Of The Worlds Saison 3 Épisode 3 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens s’interrogent actuellement sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de War Of The Worlds. Après avoir regardé tous les épisodes publiés de cette nouvelle saison, les fans attendent actuellement sa troisième saison. Pour obtenir tous les détails possibles sur la série et cet épisode à venir, les fans recherchent sur Google. Nous voici donc avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, vous trouverez tous les détails sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de War Of The Worlds. Comme Où regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous suggérons donc à tous de suivre cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: The Murder Inc Story Episode 6 Date de sortie

Il s’agit d’une série télévisée et cette série est une adaptation de la série britannique du même nom La Guerre des mondes de HG Wells. Cette série a été créée par Howard Overman et réalisée par Gilles Coulier et Richard Clark. Le premier épisode de cette émission est sorti le 28 octobre 2019 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité dans de nombreux pays.

Dans cette série, vous verrez essentiellement Dans l’Europe actuelle, les astronomes sont témoins de la communication d’une autre galaxie et le monde attend de nouveaux contacts. Au fur et à mesure que la série avance, leurs recherches et leur histoire deviennent intéressantes et après avoir regardé tous les épisodes précédents de la saison 3, les fans recherchent la date de sortie de War Of The Worlds Saison 3 Episode 3. Alors, sans plus tarder, informez-vous.

La guerre des mondes saison 3 épisode 3 date de sortie

Ici, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de War Of The Worlds. L’épisode 3 de cette émission sortira le 25 septembre 2022. Si vous souhaitez regarder cet épisode avec vos amis, vous devrez attendre la date indiquée. Après avoir regardé cet épisode, n’oubliez pas de partager vos critiques avec nous et sur de nombreux sites officiels comme imdb.

Vous pouvez également lire sur : American Dad ! Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 17

Où regarder la guerre des mondes ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur EPIX et c’est le réseau officiel de cette série. En France, vous pouvez regarder cette émission sur Canal + tandis qu’au Royaume-Uni, vous pouvez en profiter sur Fox. Alors allez regarder cette série et si vous avez manqué des épisodes précédents, regardez d’abord ces épisodes.

Spoilers

Voici le spoiler du prochain épisode 3.

Avec l’aide de Richard, Catherine découvre qu’elle peut voyager dans un autre monde. une nouvelle révélation met la loyauté de Martha à l’épreuve ; Zoe fait sortir Bill de prison.

Liste des acteurs

Après avoir parcouru tous les détails, voici la liste des acteurs de cette émission.

Gabriel Byrne dans le rôle de William ‘Bill’ Ward

Léa Drucker comme Catherine Durand

Daisy Edgar-Jones dans le rôle d’Emily Gresham

Elizabeth McGovern comme Helen Brown

Bayo Gbadamosi dans le rôle de Kariem Gat Wich Machar

Adel Bencherif comme colonel Mustafa Mokran

Emilie de Preissac dans le rôle de Sophia Durand

Natasha Little comme Sarah Gresham

Stephen Campbell Moore dans le rôle de Jonathan Gresham

Stéphane Caillard comme Chloé Dumont

Vous pouvez également lire: Flatbush Misdemeanors Saison 2 Episode 11 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de War Of The Worlds, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de War Of The Worlds, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂