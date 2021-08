War of symbiotes dans le second trailer de Venom : There Will Be Carnage

La réunion de famille des deux symbiotes Marvel les plus célèbres a lieu dans la deuxième bande-annonce de Venom : There Will Be Carnage.

Eddie Brock ne va pas bien. Le Deuxième bande-annonce de Venom : il y aura un carnage nous montre clairement que l’anti-héros traverse une crise personnelle à cause de l’extraterrestre qui vit à l’intérieur de son corps. Et ça va devenir plus compliqué. Il n’a pas seulement faim, mais a besoin de se reproduire. Cela va le conduire à l’ennemi le plus sanguinaire et le plus dangereux qu’il ait jamais affronté.

Après avoir attendu quelques mois à cause de la pandémie, la suite de Venom arrive enfin. Sa deuxième bande-annonce précise que cette fois il est sérieux et qu’il ambitionne de devenir le film par excellence cet Halloween. Carnage promet d’être plus sanglant, plus fou et plus diabolique que Venom ne l’a jamais été.

Vous pouvez voir la bande-annonce en espagnol ci-dessous. Préparez votre appétit pour la première le 8 octobre 2021.

Venom : There will be Carnage est le deuxième chapitre de la série de films construits autour du méchant Spider-Man. À défaut de pouvoir affronter l’arachnide de Marvel, Sony Pictures donne à l’anti-héros l’opportunité de prouver sa valeur en combattant les menaces extraterrestres dans son propre univers. Malheureusement, il est lui-même un ennemi de sa propre existence.

Sony Pictures a déjà révélé qu’ils voulaient travailler sur une trilogie autour du personnage de Venom. À défaut d’intégrer le méchant dans le multivers de Marvel Studios, cela semble être une bonne option pour profiter d’un personnage qui a toujours été populaire auprès des lecteurs de bandes dessinées.

De même nature, la première de Morbius, l’autre film de Sony Pictures sur un méchant de Spider-Man, reste en suspens. Comme le pauvre Venom, la pandémie a déplacé la première originale à une autre date.