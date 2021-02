War Machine reviendra dans The Falcon et le soldat de l’hiver confirme Don Cheadle

Quand il s’agit de Marvel Studios, les nouvelles sur le casting et qui apparaîtront dans quels projets sont des secrets bien gardés qui ne sont révélés que dans une annonce officielle et jusque-là, ceux qui sont associés, leur mentent entre les dents lorsqu’ils sont confrontés aux rumeurs. Mais Don Cheadle, qui est le colonel James « Rhodey » Rhodes du MCU, alias War Machine, a confirmé qu’il était sur le point de rejoindre le casting de Le faucon et le soldat de l’hiver et même partagé des détails sur Guerres d’armure.

Il a déjà été confirmé que si Sam et Bucky sont les personnages titulaires de la série, de nombreux visages familiers surgiront de temps en temps, comme Sharon Carter et Baron Zemo d’Emily VanCamp interprétés par Daniel Bruhl qui reprendra leurs rôles pour la première fois. puisque Guerre civile. Mais il semble que Falcon ne sera pas le seul Avenger de la série à venir, Cheadle ayant mis un cachet solide à son retour en tant que War Machine dans la série Disney +.

« C’est une partie du plaisir du MCU, que nous pouvons tous apparaître dans les histoires de chacun, et il y a des façons de multiplier ces personnages, et ils deviennent des intrigues, parfois, dans les films. Et puis ceux-ci les intrigues dans les films deviennent des intrigues dans les émissions », a déclaré l’acteur.

« C’est vraiment amusant et intéressant et, par toute imagination, complètement ouvert – cela peut aller n’importe où. C’est génial, j’ai hâte d’entrer dans la pièce avec les écrivains et de comprendre comment toutes ces choses [connecting Armor Wars to the MCU] se produire. Vous savez, Rhodey apparaît dans l’émission de Winter Soldier et Falcon. «

Maintenant, il s’agit d’un ajout passionnant qui n’a pas été officiellement confirmé par Marvel Studios auparavant et qui pourrait ou non poser des problèmes à Don Cheadle pour l’avoir révélé trop tôt. Ce que nous ne savons pas, c’est dans quelle mesure War Machine fera partie de la série, étant donné que le personnage obtiendra bientôt sa propre série MCU, Guerres d’armure. Tout ce que nous savons, c’est que Rhodey et Sam ont tous deux perdu leurs meilleurs amis – Captain America a choisi de rester derrière dans le passé et Tony Stark s’est sacrifié pour mettre fin à Thanos. Comme Sam doit maintenant se demander s’il est prêt à être le prochain Captain America, peut-être que Rhodey sera son guide.

Et quant au Guerres d’armure, Cheadle a non seulement fourni des détails sur la façon dont son personnage progressera dans le MCU, mais a également confirmé que la mort tragique de Tony Stark dans Avengers: Fin de partie « jouera un rôle dans la série ».

« La mort de Tony Stark, j’en suis presque sûr, jouera un rôle dans la série », a déclaré Cheadle. « Là où nous avons en quelque sorte progressé Rhodey – même dans le dernier film où il est à nouveau debout et il marche à nouveau et il est à nouveau mobile – alors que la technologie continue de se développer et que nous continuons à faire des innovations dans le costume et ce qui se passe , J’imagine qu’il y aura une autre élévation et une autre façon de continuer à creuser dans cette partie de Rhodey. «

« Mais vraiment, trouver un moyen de relier ce qui se passe dans les bandes dessinées avec ce qui se passe à l’écran dans le MCU et comment nous allons faire fonctionner ces mondes, c’est vraiment excitant », a-t-il ajouté.

Comparé à toutes les récentes interviews d’Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, etc. où les stars ont à peine divulgué des détails majeurs sur le scénario respectif de leurs émissions, Cheadle semble avoir renversé beaucoup de haricots. La nouvelle nous parvient via BroBible.

