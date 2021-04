WandaVision Writer révèle la raison pour laquelle Evan Peters a remplacé Quicksilver

L’écrivain Jac Schaeffer, qui a maintenant dirigé trois projets de scénarisation pour Marvel, notamment WandaVision et le prochain Veuve noire a finalement effacé les spéculations derrière le casting d’Evan Peters comme l’incarnation Hex de Pietro Maximoff alias Quicksilver. WandaVision a lancé la phase IV du MCU avec une approche unique et différente et sa première saison adieu avec une séquence culminante émotionnelle et une scène post-crédits étourdissante. Tout au long de sa course, WandaVision nous a présenté de nouveaux personnages, de nouveaux scénarios et un camée époustouflant.

Dans le cinquième épisode de WandaVision, Evan Peters a fait une apparition en tant que Quicksilver, le frère décédé de Wanda, mais maintenant « refond » à partir d’une représentation antérieure du personnage par Aaron-Taylor Johnson. Le camée d’Evan Peters a déclenché des rumeurs sur la fusion de l’univers cinématographique Marvel avec les X-Men pour la première fois depuis que Disney (la société mère de Marvel Studios) a acquis la franchise. Cela a conduit les fans à éclater leur enthousiasme sur les médias sociaux ainsi qu’à des dizaines de théories entourant la poursuite de l’inclusion de X-Men dans le MCU et la façon dont le multivers se conceptualiserait dans la franchise.

Mais, il a été révélé plus tard qu’Evan jouait réellement Ralph Bohner, un résident de Westview qu’Agatha a manipulé comme par magie pour « jouer » un « faux Pietro » pour dévoiler comment Wanda était capable de tenir une si grande illusion dans l’Hex. Les fans étaient évidemment déçus du fait que le camée ne pouvait rien engendrer de fructueux selon leurs spéculations. Mais, dans une interview avec le podcast d’Empire, WandaVision Le showrunner Jac Schaeffer a révélé que le casting d’Evan Peters en tant que Quicksilver était plus qu’une simple blague.

Parlant de la venue d’Evan Peters au MCU, Schaeffer a déclaré que cela visait à signifier comment le chagrin peut obscurcir la mémoire et le jugement. Dit Schaeffer.

« Nous avons fait venir un conseiller en deuil [writers] chambre, et nous avons fait des recherches sur le deuil, et il y a beaucoup de choses sur la façon dont les gens se souviennent des visages. L’angoisse de ne pas se souvenir des visages de vos proches, de se souvenir mal ou de se souvenir activement des choses comme une tactique d’auto-préservation – tout cela est devenu fascinant pour nous, et nous avons pensé qu’en jetant Evan [Peters] dans le rôle, cela n’aurait pas seulement cet effet sur Wanda, mais cela aurait également cette méta-couche pour le public. «

Comme WandaVision progressé au cours des neuf semaines, nous avons assisté à des retournements émotionnels majeurs dans la vie de Wanda, qui l’ont amenée à créer toute une réalité qui lui est propre. L’émission nous a ramenés à ses traumatismes passés et à la façon dont elle n’a jamais pu trouver la paix compte tenu de la perte de ses parents, de son frère et finalement de Vision. La scène où Wanda crée Vision hors du chagrin était vraiment sincère et connectante, donnant au personnage de Wanda une plus grande importance dans l’univers cinématographique Marvel au sens large.

En fait, c’est un fait psychologique que les gens ont souvent tendance à brouiller leur jugement et leurs souvenirs pour faire face au chagrin d’êtres chers perdus, même en oubliant leur voix. Wanda le remarque dans l’émission lorsqu’elle souligne comment l’accent de son frère a changé. Plus tôt, le directeur de la série Matt Shakman a déclaré dans une interview qu’il ne s’attendait pas à ce que le camée de Peters suscite des spéculations sur les X-Men.

Eh bien, peut-être que lui et les écrivains sous-estiment l’engagement des fans envers la tradition du MCU et la profondeur de ses personnages. WandaVision a également présenté au public Wiccan et Speed, les enfants de Wanda, et a donné de multiples références au supervillain Mephisto, qui ont en outre recueilli plus de théories concernant son apparition possible dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bien que le personnage d’Evan Peters ait été à peu près de courte durée dans la série, nous ne savons jamais ce qui pourrait sortir de l’esprit fascinant des écrivains et créateurs de Marvel Studios.

WandaVision le scénario n’est pas encore terminé. Le spectacle se liera avec le Docteur Strange suite et peut avoir des liens avec la prochaine série Disney +, Loki, qui se liera également avec le premier. WandaVision est actuellement disponible pour diffuser exclusivement sur Disney +. Cette nouvelle provient du podcast Empire Online.

