WandaVision a créé son huitième épisode sur Disney + et a laissé de fortes révélations au public. Le chapitre émotionnel a servi à rembobiner l’histoire de Wanda et à expliquer la création de l’Hex. Jusqu’à présent, on ne savait pas pourquoi le personnage d’Elizabeth Olsen avait choisi Westview pour monter sa réalité parallèle et ce vendredi, non seulement la raison a été découverte, mais aussi un indice a été donné pour situer la ville précisément sur la carte des États-Unis. De quoi s’agit-il?

La ville où vivent Wanda et Vision était un mystère dès la première première le 15 janvier. D’où vient-il? Enfin, la série a expliqué le voyage que la sorcière écarlate a fait jusqu’à ce qu’elle explose de douleur et créer un monde idéal où elle pourrait vivre avec son mari décédé sous la forme de ses sitcoms préférées.







Les dernières scènes du chapitre ont montré L’énorme tristesse de Scarlett Swich après avoir vu le cadavre de son mari à l’installation SWORD. En outre, il a révélé un titre de propriété avec une carte où la maison que Vision avait conçue pour sa femme serait construite. Le cœur dessiné sur la carte a ému le public.

WandaVision: Westview existe dans la vraie vie, il a un autre nom et vous ne le saviez pas

Cependant, cette séquence a un détail que peu de téléspectateurs ont peut-être remarqué. Le document montre le code postal NJ 08801, qui dans la vraie vie correspond au canton de Franklin, New Jersey. Précisément le quartier de Annandale, une ville située à une heure de route de New York.

Les caractéristiques de la ville sont très similaires à Westview: elle ne fait que 3,76 km² et compte 1 695 habitants. Le navigateur Google Maps vous permet d’observer une architecture traditionnelle américaine et un endroit calme, comme le montre la série Disney +. D’un autre côté, Sherwood Dr 2800 apparaît également sur le titre de propriété. L’adresse existe et se trouve dans le New Jersey, mais son code postal est NJ 07728.