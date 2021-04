« WandaVision »: Wanda est prisonnière du Darkhold dans « Doctor Strange 2 », selon la théorie

La forteresse des ténèbres pourrait piéger la sorcière écarlate, la transformant en un pion du dieu aîné Chthon dans « Docteur Strange dans le multivers de la folie». Lorsque Wanda Maximoff a été présentée pour la première fois au MCU, elle a été décrite comme un « miracle »: l’un des deux seuls êtres à avoir survécu à l’exposition à la pierre mentale et à qui l’expérience avait donné un pouvoir phénoménal.

« WandaVision« révélé à Wanda Maximoff comme une sorcière, et Agatha Harkness a révélé que c’est en effet Sorcière écarlate. Selon Agathe, il y a un chapitre complet sur la Sorcière écarlate au Darkhold, un ancien livre de magie noire. « La sorcière écarlate n’est pas née, elle est forgée », il a récité Agathe du livre. « Elle n’a pas de clan, il n’y a pas besoin d’enchantement. ».

D’une manière envoûtante Agathe prédit la puissance de Sorcière écarlate surpasse celui de Sorcier suprême et qu’il est destiné à détruire le monde. La série s’est terminée par Agathe vaincu et le sien Wanda prendre possession de Darkhold. Une dernière scène post-crédits a montré Wanda lire le Darkhold, ses pouvoirs magiques se sont clairement développés de façon spectaculaire au cours de ses études.

Mais Darkhold c’est tout droit sorti des bandes dessinées et s’il a des similitudes de puissance, c’est franchement le dernier livre qu’un sorcier peut lire en toute sécurité. Dans les bandes dessinées, même le Docteur Strange méfiez-vous de tourner les pages du Darkhold, et si la même chose se produit dans le MCU, les leçons de Wanda Maximoff Ils pourraient menacer le monde entier.

THÉORIE SELON WANDA EST UN PRISONNIER DE DARKHOLD DANS « DOCTOR STRANGE 2 »

Darkhold, le livre est fait de matière noire de la dimension de l’enfer. (Photo: Marvel)

Dans les bandes dessinées, Darkhold C’est un ancien livre de magie noire qui a été créé à partir de rouleaux avant l’humanité elle-même. Contient la magie du dieu aîné Chthon, l’un des êtres démoniaques qui dirigeaient la Terre à l’époque préhistorique, mais il a été banni sur un autre plan d’existence; prévoyait son sort et laissa ces sorts derrière lui pour s’établir définitivement dans le Terre.

Chaque fois qu’un sort chtonien, la structure de la réalité elle-même s’affaiblit et le Dieu aîné il revient pour régner sur cette dimension. Pour empirer les choses Darkhold a une influence pernicieuse et corruptrice sur tous ceux qui le lisent, et même le Docteur Strange il est réticent à utiliser l’un de ses enchantements en raison de l’impact qu’ils auraient sur son âme.

Scarlet Witch est d’abord décrite comme un supervillain réticent aux côtés de son frère jumeau Pietro Maximoff. (Photo: Marvel)

Si la version de MCU du Darkhold ressemble un peu aux bandes dessinées, donc Wanda elle est idiote d’apprendre de Darkhold, ignorant que son âme est souillée et corrompue en tournant les pages. Mais il y a un autre aspect de la puissance de Darkhold. Le dieu aîné Chthon compris que nommer une chose, c’est acquérir un degré de pouvoir et d’influence sur elle et, à cette fin, a placé la connaissance interdite des futures menaces mystiques dans le Darkhold.

Comme on le voit dans la série Darkhold dans les 90’s, ceux-ci donnent Chthon une mesure de contrôle sur les races démoniaques comme le N’Garai, Hellhounds, Twisted Geniuses et même une nouvelle version de Demogorge, une entité cosmique qui est alimentée. consommez de la magie.

À ce stade, nous ne savons pas si la même chose se produira dans le MCU, mais il est certainement possible, auquel cas, le fait que Wanda devient le Sorcière écarlate, prédit par Darkhold, cela signifie que cela pourrait aussi bien venir. sous le contrôle direct de Chthon même lorsque ses pouvoirs s’étendent. Il utilise littéralement les mots de Chthon pour définir votre nouvelle identité.

CHTHON POURRAIT AVOIR ORCHESTÉ LA VIE DE WANDA

Le personnage a été créé par l’écrivain Stan Lee et l’artiste Jack Kirby. (Photo: Marvel)

Dans les bandes dessinées, Sorcière écarlate est le « Choisi » le plus dangereux de merveille. Il est né sur les pentes de la montagne Wundagore, un endroit où le tissu de la réalité est inhabituellement mince, et la puissance de Chthon il a pu l’imprégner d’énergie mystique latente. La première manifestation du pouvoir d’une sorcière est toujours spectaculaire.

Quand la Magie du chaos de Wanda s’est déchaîné pour la première fois, Chthon a pu briser brièvement les barrières entre les mondes. Les pouvoirs de Wanda diminuait, mais plus elle s’entraînait et plus elle devenait puissante, plus elle causait sans le savoir plus de dommages au tissu de la réalité.

La version du MCU de Sorcière écarlate est différent, en ce sens que Chthon ne semble pas avoir participé directement à façonner la vie de Wanda. Mais néanmoins, il aurait pu être le grand intrigant qui manipule les événements à travers l’univers depuis des années, car il est intéressant de noter comment les événements sont liés à Pierres de l’infini façonné la vie de Wanda.

Wanda a été formée par Agatha Harkness pour devenir l’un des détenteurs de magie les plus puissants sur Terre. (Photo: Marvel)

Au « Avengers: l’ère d’Ultron », Thor a souligné le fait que Pierres de l’infini ils entraient en jeu en même temps. « Ce n’est pas une coïncidence »il a insisté. « Quelqu’un a joué un jeu compliqué et ils nous ont transformés en pions ». Les téléspectateurs ont d’abord supposé que c’était Thanos, mais en vérité, il semble avoir simplement été le bénéficiaire.

Au contraire, cela aurait pu être Chthon, avec tout axé sur la forge du Sorcière écarlate. Au « Avengers », Loki apporté le Pierre de l’esprit aile Terre, et son pouvoir était lié à celui de Wanda quand il y était exposé; Cela même Pierre de l’esprit a ensuite été placé sur le front de Vue, et la connexion mystique entre Wanda Oui Vue les a encouragés à se rapprocher.

Dans le même temps, l’apparition de l’autre Pierres de l’infini j’ammène à Thanos pour lancer sa folle croisade, qui a inévitablement conduit à la mort de Vue. Tous ces événements cosmiques auraient bien pu se concentrer sur Wanda, avec Chthon travailler pour s’assurer que l’ancien Vengeur prendre la forme qu’il voulait. Et maintenant enfin Wanda est devenu le Sorcière écarlate qu’il Dieu aîné souhaitait que ce soit, et permet Darkhold Définissez-le.

COMMENT SCARLET WITCH POURRAIT CONDAMNER OU SAUVER L’UNIVERS?

La sorcière écarlate et son frère jumeau Quicksilver ont fait leurs débuts dans le cadre de la Confrérie des mutants maléfiques dans X-Men # 4 (mars 1964). (Photo: Marvel)

Si tel est vraiment le cas, alors « Docteur Strange 2 ″ c’est la fin de Chthon. Wanda est enfin devenu le Sorcière écarlate, et plus vous apprenez de Darkhold, plus son humanité s’affaiblit et tombe sous le contrôle de Chthon. Selon Agatha Harkness, Wanda est destinée à détruire le monde, ce qui signifie vraisemblablement que sa magie a le potentiel d’atteindre le but ultime de Chthon, abattez les frontières entre les dimensions et lui permettre de retourner dans le monde qu’il dirigeait autrefois.

Heureusement Wanda il peut être puissant, il s’y opposera et le pouvoir n’est pas tout. Comme appris Chthon Dans les bandes dessinées, peu importe la puissance de son serviteur. La nature humaine se lèvera enfin contre le démoniaque, avec le courage et l’amour triomphant.

le Docteur Strange du MCU devrait rappeler Wanda son humanité, inverser l’influence de Darkhold en l’encourageant à embrasser la bonté intrinsèque qui est toujours en elle plutôt que de se concentrer sur son pouvoir et son destin sombre prédit. Ainsi, même la grandeur d’un Dieu ancien pourrait tout aussi bien être vaincue « Docteur Strange dans le multivers de la folie ».