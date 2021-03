WandaVision trolls ses fans avec la fin de la série sur Disney +

WandaVision a mis fin à sa série à succès sur Disney + ce vendredi. Alors que le spectacle a reçu de nombreuses distinctions, Il a également fait l’objet de critiques et l’épisode 9 a notamment généré une déception chez les fans.. Le spectacle Marvel a laissé des indices tout au long de la saison et suscité des attentes qui ne se sont finalement jamais rencontrées. Parmi eux se trouvent le camée surprise, le personnage de Pietro et le prétendu début du multivers. Une partie du public s’est sentie vraiment trollée!

WandaVision trolls ses fans avec le camée surprise, l’apparition de Pietro et le début du multivers

Dans les heures qui ont précédé la première du dernier chapitre, les espoirs de voir l’apparition d’un acteur reconnu dans WandaVision ont commencé à s’estomper. Paul Bettany a reconnu que l’interprète dont il avait parlé était en fait lui-même. A cette blague avait été ajouté la sienne Elizabeth Olsen, qui a également déclaré début février qu’il y aurait un ajout de niveau Luke Skywalker à The Mandalorian.

#WandaVision

– Tout le monde:

« Agatha n’est pas le méchant, elle aide juste Wanda. Pietro est des X-men de Fox. Cette série lancera le multivers. Vision Blanco est Ultron. Hayward est Ultron. Le mari d’Agatha est Mephisto. Le docteur Strange fera une apparition. Magneto. apparaîtra. «

– Studios Marvel: pic.twitter.com/S7N89DmQZR – Daniel Montejo (@ D93m03)

Des déclarations des étoiles, diverses théories ont été tissées sur qui pourrait être ce personnage célèbre. Les noms provenaient de Doctor Strange to Magneto, en passant par Ultron, Spider-Man, Mephisto et même Baymax. Finalement, il n’y avait pas de camée surprise et les fans n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement.

Un autre aspect qui a irrité les téléspectateurs c’était le rôle qu’Evan Peters avait dans la série. Au début, il était présenté comme Pietro, Le frère de Wanda. Cependant, il a été découvert pour la première fois qu’il était contrôlé par Agatha et dans l’épisode 9, son identité était déterminée à être Ralph Bohner: un simple supplément à Westview. La révélation a provoqué la colère des fans de l’acteur car ils ont estimé qu’ils lui avaient donné un rôle trop mineur pour sa carrière.

DIVULGACHER. Il n’y avait pas de « Nexus » avec le multivers, ce qui a gaspillé l’acteur pour qu’à la fin ce ne soit pas de l’argent rapide, ils ne se sont jamais connectés ou n’ont jamais fait référence avec les x-men et ils ne m’ont pas donné mon camée à la hauteur de Luke Skywalker dans le mandalorien …#WandaVisionFinale pic.twitter.com/qXko685123 – ️ (@mauxchavez)

En outre, La confirmation a démystifié les théories sur le début du multivers. Quand le On pensait que Quicksilver de X-Men était au début de la phase 4 du MCU et il a ouvert la possibilité à toutes sortes de parcelles au sein de Marvel. Cependant, avec tous les épisodes publiés il n’y avait aucun personnage d’autres univers dans WandaVision.

Ces situations ont agacé une partie du public qui a été déçue de la fin de la série et l’a démontré sur les réseaux sociaux. Selon un sondage Spoiler, 59% des fans ont aimé le chapitre 9, mais s’attendaient à plus.