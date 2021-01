« WandaVision »: toutes les réponses aux questions que Jimmy Woo se pose au chapitre 4

Créé par Jac Schaeffer, « WandaVision»Est une mini-série basée sur les personnages de Marvel Comics Wanda Maximoff, également connu sous le nom de Scarlet Witch, et Vision. L’histoire se déroule dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) et suit les événements après le film.Avengers: Fin de partie».

La série limitée a été créée avec ses deux premiers épisodes sur 15 janvier 2021, et met en vedette Elizabeth Olsen Oui Paul Bettany comme Wanda Oui Vision respectivement. Le spectacle présente également des apparitions d’invités par Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Kat Dennings Oui Randall Park.

Ce dernier joue l’agent de la FBI Jimmy woo, mais les fans le connaissaient déjà grâce à sa participation à « Ant-Man et la guêpe». Sur la bande de 2018 de Marvel Studios, Woo Il était chargé de surveiller Scott Lang pour effectuer son assignation à résidence, quelque chose qu’il ne pouvait pas contrôler en raison des pouvoirs incroyables de L’homme fourmi.

Maintenant, il est venu à « WandaVision« En tant que soutien de FBI vers ÉPÉE, la nouvelle division secrète qui cherche à comprendre ce qui s’est passé dans la ville de Westview. Il est un agent traditionnel et préfère écrire le choses à découvrir sur un tableau noir, mais ce que les fans de la série ont identifié, c’est que presque toutes leurs questions ont déjà reçu une réponse. C’est ce qu’il dit Screenrant.

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE JIMMY WOO DANS «WANDAVISION»

Les réponses à toutes les questions de Jimmy Woo (Photo: Disney Plus)

1. Pourquoi une forme hezagonale?

Que signifient les formes hexagonales dans « WandaVision »? (Photo: Disney Plus)

La première question de Jimmy woo sur « WandaVision»Est sans aucun doute le plus difficile à répondre. Utilisation continue d’un symbole hexagonal Tout au long des premiers épisodes, c’est quelque chose que les téléspectateurs ont déjà commencé à percevoir, mais sa signification n’a pas été confirmée. La épisode 4 a également ajouté une autre ride à ce mystère, car il a révélé que le champ d’énergie entourant Westview c’est aussi la forme à six côtés.

ÉPÉE Il a utilisé plusieurs scans pour essayer de déterminer la signification de l’hexagone, mais jusqu’à présent, ils ont échoué. « WandaVisionLaissez ce mystère aux téléspectateurs pour débattre. L’une des premières théories à se développer à partir de formes hexagonales était que OBJECTIF est responsable de ce qui se passe dans la série, mais rien n’a été entendu d’eux depuis leur apparition dans « Iron Man 3″.

Il y a aussi la possibilité que forme hexagonale est une référence aux pouvoirs de Sorcière écarlate. Même si le MCU n’a pas fait référence aux pouvoirs de Wanda comme sorts, c’est ainsi qu’ils étaient connus dans le des bandes dessinées. La forme hexagonale a également une autre connexion MCUcar c’est la forme des portails pour le Réseau universel de téléportation neuronale.

2. Pourquoi des sitcoms?

Pourquoi des sitcoms? (Photo: Marvel / Disney +)

La deuxième question de Jimmy woo c’est pourquoi « WandaVision»Est présenté comme une sitcom. Le programme lui-même n’a pas encore fourni une bonne explication à cela, mais Darcy note que cela ne peut être uniquement pour votre plaisir ou celui du public. Ceux impliqués avec « WandaVisionIls ont dit qu’il y avait une raison pour les sitcoms et que la réponse viendrait à une date ultérieure.

Pour l’instant, la meilleure réponse pour utiliser ce style de comédie est lié à la réalité parfaite où vous vivez Wanda. Beaucoup ont émis l’hypothèse que c’est parce qu’elle contrôle sa réalité et utilise ses connaissances pour tout transformer en Wanda J’ai regardé des comédies quand j’étais enfant.

3. Sommes-nous dans le même temps et espace?

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), après s’être débarrassée de Monica Rambeau dans l’épisode 4 de « WandaVision » (Photo: Marvel Studios)

Le temps et l’espace dans lesquels il se déroule « WandaVision«C’est quelque chose que la série a commencé à révéler. Oui, les événements ont déjà copié le look des sitcoms des décennies de 1950, 1960 Oui 1970mais ce n’est pas là qu’ils semblent se produire. La épisode 4 de « WandaVision« Confirme que cela ne fait qu’un jour ou deux depuis Monica Rambeau première entrée Westview Oui Sorcière écarlate l’a jeté.

Monica Il n’a pas vieilli de manière significative pendant cette période, malgré son apparition à plusieurs époques de sitcom. Par conséquent, le temps semble courir à un rythme similaire Westview qu’à l’étranger. Concernant l’espace dans lequel les événements de «WandaVision», Il y a deux explications principales à ce stade.

Le champ d’énergie autour Westview c’est protéger ceux qui sont à l’extérieur de voir ce qui se passe à l’intérieur et ceux qui entrent sont transportés dans une dimension de poche. ÉPÉE vous ne pouvez pas obtenir de lecture sur ce qui se passe au-delà du champ énergétique. Que ce soit une création de Wanda ou autre chose, tout sera révélé à la fin de la série de Disney Plus.

4. Vision est-elle vivante?

La vision est morte, mais est ressuscitée par l’esprit de Wanda comme une illusion (Photo: Disney Plus)

Le plus simple pour répondre aux questions de Jimmy woo ça devrait être oui Vision est vivant ou non. Il a été tué deux fois à la fin de « Avengers: guerre à l’infini»: Un pour Sorcière écarlate et puis un autre pour Thanos. La MCU n’a pas encore révélé ce qui est arrivé au corps de Vision après le film, mais Bettany a avoué que tout sera révélé à la fin de « WandaVision».

L’explication attendue du rôle de Vision dans « WandaVision»Est-ce qu’il est toujours vivant dans le cadre de la réalité modifiée dans laquelle lui et Wanda. C’est le cas dans le épisode 4 quand Sorcière écarlate le voit comme la version incolore de lui-même avec un trou dans sa tête où le Pierre de l’esprit. À moins que Wanda ont réussi à acquérir le corps de Vision après que « Avengers: Fin de partie« , Cette version de l’androïde n’est pas la vraie dont il est tombé amoureux.