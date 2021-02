WandaVision Star tease l’identité de l’ingénieur aérospatial, ne peut pas attendre la réaction des fans

WandaVision Star Teyonah Parris J’ai hâte que les fans de Marvel Cinematic Universe voient qui est l’ingénieur aérospatial. Épisode 5, Dans un épisode très spécial …, mettait en vedette Monica Rambeau de Parris, Jimmy Woo (Randall Park) et Darcy Lewis (Kat Dennings) essayant de comprendre «l’anomalie de Westview», lorsque Rambeau évoque l’ingénieur aérospatial susmentionné . L’équipe travaille sur des équations lorsque Rambeau sort son téléphone pour envoyer un SMS à cette personne mystérieuse, qui a fait penser aux fans de MCU qu’il s’agit de Reed Richards, alias Mister Fantastic des Fantastic Four.

Dans une nouvelle interview, Teyonah Parris a été interrogée sur la véritable identité de l’ingénieur aérospatial. Bien qu’elle ne puisse évidemment pas révéler de qui il s’agissait, elle a donné WandaVision téléspectateurs une belle allumeuse. « Quand je, eh bien … J’ai hâte de voir quelle est votre réaction lorsque vous apprenez qui est l’ingénieur aérospatial », a déclaré Parris. Dans une interview séparée avec Variety, l’actrice a été interrogée spécifiquement sur Reed Richards, à laquelle elle a répondu: « Vous devriez vous attendre à continuer à regarder et à découvrir ce qui s’est passé. »

Quant à savoir qui pourrait être l’ingénieur aérospatial, Reed Richards est apparemment en tête de liste des fans qui font leurs recherches. Cela a du sens, puisque le patron de Marvel, Kevin Feige, avait précédemment annoncé que le Les quatre Fantastiques Les débuts du MCU sont maintenant en développement. Cependant, certains fans ne sont tout simplement pas convaincus qu’il s’agit en fait de Richards. Un autre premier choix pour les fans est Adam Brashear, alias Blue Marvel, avec qui Monica Rambeau est sorti dans les bandes dessinées. Le seul problème avec cette théorie est le fait que Brashear n’est pas un ingénieur aérospatial dans la bande dessinée. Au lieu de cela, il est physicien et se spécialise dans la zone négative, qui pourrait être facilement rétablie par WandaVision.

Autres théories de fans pour l’ingénieur aérospatial en WandaVision incluent la fille de Talos, Leo Fitz et Riri Williams. Pour l’instant, les fans de MCU devront simplement attendre de voir qui sera le personnage. «Tout dans ce spectacle m’excite», dit Teyonah Parris. « Il y a tellement de petites surprises, des choses auxquelles on ne s’attend pas. Donc, conformément au thème que la série a déjà mis en place, je suis toujours excité. » Dans cet esprit, Parris pourrait rejeter les fans du parfum Reed Richards et passer à une nouvelle théorie.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a que trois épisodes de WandaVision gauche. Tous les épisodes précédents se sont empilés sur le mystère de la combustion lente, mais les choses semblent s’accélérer pour une grande action, que l’acteur de Vision Paul Bettany a déjà tease. En outre, l’acteur a également commenté la précision de certaines théories de fans de MCU au cours des dernières semaines.Il semble donc que certaines personnes soient sur la même voie. J’espère que nous aurons des réponses demain lorsque l’épisode 7 sortira, bien que nous soyons presque à la ligne d’arrivée, donc les réponses arrivent. L’interview avec Teyonah Parris a été à l’origine menée par Comic Book.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming