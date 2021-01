WandaVision Star tease la transformation complète de la sorcière écarlate qui fera tomber les portes

WandaVision est à quelques jours de faire ses débuts sur Disney +, et le casting de la série est occupé à promouvoir la série sur les réseaux sociaux, à partager des extraits et à taquiner ce que les fans peuvent attendre de l’histoire hautement non conventionnelle de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, et de son petit ami Android Vision . Elizabeth Olsen, qui joue Wanda, a récemment révélé que la série verrait son personnage grandir émotionnellement d’une jeune fille marquée à une femme forte.

« Ce que j’ai aimé explorer avec [Wanda] la développe en une femme. C’était amusant de la jouer d’abord avec cette angoisse au début et de transformer cette angoisse en chagrin, puis en responsabilité, puis en toutes les choses auxquelles nous devons faire face. [after trauma]. C’était juste amusant d’avoir de multiples façons d’explorer ses expériences, puis de casser les portes avec cette émission. «

S’inspirant du scénario de House of M de Marvel Comics, WandaVision commence avec Wanda sous le choc de la perte de Vision aux mains de Thanos. Incapable de faire face à la douleur, Wanda utilise ses pouvoirs de modification de la réalité pour créer un nouveau monde dans lequel elle vit une vie de bonheur suburbain parfait avec une vision reconstruite qui est construite sur le modèle des sitcoms classiques.

D’après les commentaires d’Olsen, il est clair que les barrières entre l’illusion et la réalité commenceront bientôt à se briser, et Wanda devra éventuellement faire face au fait que l’amour de sa vie, Vision, a vraiment disparu et accepter les conséquences de la modification de la réalité sur une telle échelle. Le showrunner du MCU, Kevin Feige, avait précédemment déclaré que WandaVision sera une sorte de calcul pour Wanda non seulement en termes de perte de ses proches, mais en essayant de comprendre la véritable source de ses pouvoirs stupéfiants.

« Si vous regardez la saga Infinity, je ne pense pas qu’une seule personne ait subi plus de douleur et de traumatisme que Wanda Maximoff. Et aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff. Et aucun personnage n’a un pouvoir qui est aussi mal défini et inexploré que Wanda Maximoff. Il semblait donc que l’exploration en valait la peine après Endgame. Qui d’autre est conscient de ce pouvoir? D’où vient-il? La pierre mentale l’a-t-elle débloquée? «

Fait intéressant, cet arc d’une super-héros féminine utilisant la magie pour ramener l’amour de sa vie, seulement pour se rendre compte qu’elle vit un mensonge qui fait mal au reste du monde, a déjà joué au DCEU avec le récemment publié Wonder Woman 1984. Heureusement, WandaVision se comportera mieux en termes de critiques critiques pour la série que le film géré.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. La série sera diffusée le 15 janvier sur Disney +.

