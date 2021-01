WandaVision Star promet que le format Sitcom se transformera en un film d’action MCU complet

Le plan ambitieux de Disney visant à étendre le MCU dans un format de série sera lancé avec le prochainement WandaVision. Les bandes-annonces et les teasers de la série ont été pour le moins bizarres, montrant Scarlet Witch alias Wanda Maximoff vivant la vie d’une femme au foyer de sitcom avec son petit ami Android Vision, avec des voisins originaux, des paramètres brillants et une piste de rire en studio. Mais tout n’est pas comme il semble, comme Paul Bettany, qui joue Vision, a déclaré à Jimmy Kimmel que la série passera éventuellement en mode d’action complet MCU.

Le scénario pour WandaVision semble très similaire à la série de bandes dessinées « House of M », dans laquelle Wanda utilise ses pouvoirs de déformation de la réalité pour créer un nouveau monde selon ses souhaits. Au bout du Avengers: Fin de partie, Wanda était toujours sous le choc de la perte de Vision aux mains de Thanos.

Cela semble avoir incité Wanda à construire une réalité artificielle où Vision est toujours en vie et les deux vies idylliques dans la banlieue sur le modèle de sitcoms classiques où rien de vraiment mauvais ne se passe.

Comme le montrent les bandes-annonces, l’illusion parfaite de Wanda ne dure pas trop longtemps, car de plus en plus de personnages surgissent du monde réel et menacent d’exposer la nouvelle vie de Wanda pour la coquille creuse qu’elle est. À partir des remarques de Bettany, il semble que Vision se rende également compte que tout n’est pas comme il se doit, et il aide Wanda à accepter qu’ils vivent un mensonge qui doit prendre fin.

Bien que WandaVision soit conçu comme une comédie, cela aura probablement de graves implications pour le MCU dans son ensemble. Il a été confirmé que les événements de l’émission mèneront directement à Docteur Strange dans le multivers de la folie, dans lequel Scarlet Witch doit aider le Sorcier Suprême à réparer une réalité brisée en voyageant vers d’autres royaumes du multivers.

Nous pouvons nous attendre à un petit avant-goût de ce genre d’action qui détourne la réalité WandaVision, avec une histoire intime de faire face à la perte à travers la relation entre Wanda et Vision. Le showrunner du MCU, Kevin Feige, avait précédemment admis qu’il avait du mal à réfléchir à la direction de la franchise jusqu’à ce que l’idée du spectacle vienne.

« Mon équipe et moi nous demandions en interne où aller [after Avengers: Endgame, and what would be the next step that was equally challenging and unexpected. [The notion of extending the brand to television] était une poussée d’adrénaline. Elizabeth et Paul étaient ces acteurs incroyables – qui avaient fait des choses incroyables dans quatre films – mais n’avaient jamais eu la chance de dominer le récit car il se passait tant d’autres choses. C’était amusant de leur donner enfin une plate-forme pour montrer leur talent incroyable. «