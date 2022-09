WandaVision Spin-Off Agatha: Coven of Chaos obtient un titre de travail inspiré du magicien d’Oz

La présentation Marvel Studios San Diego Comic-Con a annoncé le nom officiel de WandaVision série dérivée Agatha : Coven du Chaos, qui verra le retour de la méchante de Kathryn Hahn, Agatha Harkness. Maintenant que la série est sur le point de commencer le tournage, Marvel a décidé du titre de travail de la série, qui s’inspire d’un méchant classique de la littérature et du cinéma – La méchante sorcière de l’Ouest de Le magicien d’Oz.

De nombreux projets de films et de télévision utilisent un titre alternatif pour le tournage, principalement pour éviter que trop d’attention ne soit attirée sur la zone pendant le tournage. Grâce à un nouveau rapport de The Cosmic Circus, il semble que le MCU de Kathryn Hahn va tourner sous le titre de Ma belle.

Bien sûr, Marvel Studios utilise régulièrement des noms qui ont une signification cachée pour leurs titres de travail, mais quand il s’agit de celui utilisé pour Couvent du Chaos, il est clair que l’inspiration réside dans une autre sorcière emblématique. Dans Le magicien d’Oz, la Méchante Sorcière de l’Ouest prononce la phrase emblématique : « Je t’aurai ma jolie et ton petit chien aussi. » La ligne bien connue correspond parfaitement au style de la représentation d’Agatha par Hahn dans WandaVisionqui a agi comme sa propre méchante sorcière de Westview dans la série, et s’est avérée si populaire que sa propre série dérivée était toujours inévitable.

Agatha : Coven du Chaos Viendra à Disney + hiver 2023

Après avoir été initialement annoncé en 2021 comme Agatha : Maison Harkness, le nouveau titre de la série a été révélé lors du panel Marvel Studios au SDCC, lorsqu’il a été révélé dans le cadre de la programmation d’émissions et de films de la phase 5. Cependant, on sait actuellement très peu de choses sur la série elle-même, y compris quand elle se déroulera et comment elle développera le personnage.

Bien sûr, la trame de fond d’Agatha a été brièvement explorée dans WandaVision‘s finale, qui a laissé la sorcière dans un état où elle ne pouvait faire beaucoup de mal à personne, et il a été suggéré que la série pourrait développer cela plutôt que de se dérouler dans le MCU actuel. Quelle que soit la vérité, Hahn a eu un impact énorme sur ses débuts dans le MCU, et bien que de nombreux autres grands titres retiennent toute l’attention des fans en ce moment, quand Couvent du Chaos arrive vers la fin de la phase 5, les fans vont probablement redevenir fous de Hahn.

Il y a beaucoup de questions à se poser sur la série, notamment si Elizabeth Olsen pourrait faire une apparition en tant que Scarlet Witch, mais après son rôle de méchant central dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui a semblé conduire à sa disparition – bien que personne ne l’achète – il est probable que Couvent du Chaos permettra à Hahn de garder la vedette pour elle toute seule. Où son histoire s’inscrit dans le contexte global Saga multivers est également quelque chose que nous devrons attendre pour le découvrir, mais quelle que soit sa place dans le grand récit Marvel, il ne fait aucun doute que Hahn apportera beaucoup plus de plaisir à la propre histoire d’Agatha.