WandaVision Spin-Off: Agatha: Coven of Chaos La date de première est incertaine

Inspiré par le méchant du même nom de Marvel Comics, Agatha : Coven du Chaos est la nouvelle série qui sera diffusée sur Disney+. Le spectacle est la suite de WandaVisionavec l’actrice Elizabeth Olsen dans le rôle-titre.

Dans ACOC, une sorcière nommée Agatha Harkness, qui prétendait autrefois être Agnès, la voisine intrusive de Wanda Maximoff, fera l’objet de l’émission télévisée. Les fans de la série se souviendront que sur WandaVisionAgatha est devenue obsédée par l’utilisation de Wanda, communément appelée la sorcière écarlate, pour contrôler sa magie du chaos.

Alors que le public peut s’attendre à ce que l’actrice et comédienne Kathryn Hahn revienne dans la série en tant qu’Agatha et Emma Caulfield Ford en tant que Dottie, seules certaines choses sur la série sont certaines. Ce qui a été révélé par Disney + de l’intrigue se compose de petits détails tels que le rôle d’Agatha en tant que gouvernante et tutrice. Sa date de première est également encore en cours de détermination. Plusieurs médias ont proclamé que la série, dont le tournage a commencé en 2021, présumerait alors le tournage en janvier 2023. En plus de cela, Disney + Japon a récemment publié la liste des MCU pour cette année, qui n’inclut pas Agatha : Coven du Chaosdonc une date de sortie 2023 ou même 2024 ne semble pas prometteuse.





En plus de Agatha : Couvent du Chaos étant absent de la liste des séries MCU Disney + l’année dernière est la série dérivée Hawkeye Écho. Malheureusement, la série souffre d’un problème similaire à la WandaVision série dérivée, car une date de sortie a été retardée. Échomettant en vedette l’actrice Alaqua Cox qui joue le protagoniste Maya Lopez, avait une date de sortie en studio prévue pour l’été 2023. Cependant, selon une récente interview avec l’écrivain de l’émission Marion Dayre lors d’une interview sur le podcast Writers Panel, les choses semblent avoir changé.

Dayre a déclaré que l’émission devrait maintenant sortir à la fin de cette année. Le spectacle, qui a déjà été filmé, raconte l’histoire de Maya Lopez, dont le sombre passé la revisite et sème le chaos et le chaos dans sa vie autrefois heureuse. Pour guérir de ses expériences précédentes, elle doit résoudre ses problèmes et embrasser son héritage amérindien et ne faire qu’un avec la communauté. De plus, vous pouvez rattraper tout ce qui concerne Marvel, avec des longs métrages et des séries du MCU disponibles sur Disney +.