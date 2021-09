WandaVision snobé alors qu’il s’éloigne des Primetime Emmys les mains vides

Les choses ont peut-être semblé arriver Wanda pour Disney et Marvel Studios la semaine dernière lorsque les séries limitées WandaVision a remporté plusieurs prix aux Creative Arts Emmys. En ce qui concerne les principaux prix, cependant, il n’y avait aucun amour pour la série, qui n’a pas remporté le prix dans l’une des catégories Primetime Emmy dans lesquelles elle a été nominée – et c’était beaucoup de nominations. Le scénario d’exclusion totale signifiait que malgré les attentes élevées, le seul titre qui WandaVision reparti avec ce week-end était le plus gros camouflet de la cérémonie.

WandaVision Les fans et les critiques ont fait l’éloge des débuts du MCU sous forme télévisée lorsque WandaVision sont arrivés sur Disney +, mais malgré plus de 20 nominations, y compris des entrées dans toutes les principales catégories d’acteurs pour des séries dramatiques limitées, et Kathryn Hahn et Paul Bettany étant tous deux très pressés de remporter leurs prix respectifs de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur acteur, ils finalement reparti les mains vides lors d’une soirée Emmys qui a été une grande déception pour Disney après qu’un sort similaire s’est abattu sur leur autre grand frappeur, Le Mandalorien.

Il y a toujours eu une sorte de camouflet de longue date des films et des émissions de télévision de super-héros lorsqu’il s’agit de remporter les principaux prix. Bien qu’il y ait eu quelques exceptions notables à la règle, en général, le genre des super-héros a toujours eu du mal à se faire reconnaître contre les drames sérieux. Avec WandaVision ramasser tant de nominations pour les Emmys de cette année, où était un vrai sentiment que cette année pourrait être un tournant, mais il semble que si les films et les émissions de Marvel peuvent tirer dans les notes et les prix People’s Choice, quand il s’agit de grands prix , il y a encore du chemin à parcourir.

WandaVision ont peut-être laissé les Primetime Emmy Awards sans rien, mais ils ont remporté une poignée de prix la semaine dernière aux Creative Arts Emmys, dont un pour la musique originale exceptionnelle et les paroles pour « Agatha All Along ». La chanson a été écrite par Gelé duo mari et femme auteurs-compositeurs, Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez. La chanson avait déjà été un succès surprise après avoir figuré dans l’émission, et elle a même atteint le sommet du classement iTunes, ce qui a été un choc pour Kathryn Hahn, qui a joué sur la chanson.

« Je me souviens que quelqu’un m’a dit que j’étais dans le classement iTunes », a-t-elle déclaré précédemment. « J’étais en avance sur Bieber pendant une seconde. Je me disais: » Qu’est-ce qui se passe!’ Cela, je le crédite [the Lopezes] pour avoir écrit un jingle si fou et incroyable qui ne pouvait tout simplement pas sortir de votre tête. Nous nous sommes tellement amusés à filmer sa délicieuse révélation. »

De nombreux fans de Marvel étaient mécontents du résultat d’hier soir et n’ont pas tardé à faire connaître leurs sentiments sur Twitter, en particulier lorsqu’il s’agissait de Kathryn Hahn battue au prix de la meilleure actrice dans un second rôle par Jument d’Easttown’ s Julianne Nicholson qui a remporté le prix pour son rôle de Lori Ross dans le drame de Kate Winslett. Cependant, lorsque la poussière retombera, la déception de la nuit s’estompera bientôt, car Marvel a encore beaucoup d’astuces dans ses manches pour revenir se battre l’année prochaine. En attendant, WandaVision et toutes les autres offres MCU sont disponibles sur Disney +, y compris Et qu’est-ce qui se passerait si…? qui se dirige vers ses derniers épisodes hebdomadaires avant de faire place à Oeil de faucon’ s arrivée en novembre. Cette nouvelle est née chez Variety.

Sujets : WandaVision, Disney Plus, Emmy Awards