WandaVision Slyly a-t-il fait référence à un agent de la théorie du complot du SHIELD?

Le troisième épisode de WandaVision, « Now in Color » est sorti et, à première vue, il semble continuer sa séquence époustouflante, mais avec un scénario assez simple qui se concentre sur Wanda et sa grossesse accélérée ainsi que sur l’étrangeté croissante de Westview (qui sont des sujets pour des articles entièrement différents). Ceux qui recherchent des œufs de Pâques pourraient être déçus, mais si vous regardez de plus près, vous trouverez une référence possible à une théorie du complot fou de Agents du SHIELD

Si vous avez suivi WandaVision dès le premier épisode, vous saurez que ce sont des « publicités » qui cachent un sens plus profond alors qu’elles ne sont que des métaphores faisant référence à la trame de fond de Wanda. Nous avons déjà expliqué comment les publicités des deux premiers épisodes ont mis en place le retour d’un vieux méchant MCU, HYDRA. Alors que le nom de la publicité dans l’épisode 3 abandonne à nouveau le nom d’HYDRA et insiste sur le fait d’oublier sa réalité, il rappelle également aux fans ardents de Marvel (qui ont dévoré chacune de ses séries et films) une théorie du complot particulièrement hilarante sur l’organisation méchante qui a surgi dans Les agents du SHIELD de Marvel

De quoi parle la publicité?

À mi-chemin de la série, au moment où les contractions de Wanda commencent, un infopublicité met en vedette la même actrice (Victoria Blade) qui a joué dans les publicités précédentes, mais cette fois, elle apparaît comme une femme au foyer fatiguée et agitée qui vient de finir avec le stress de la gestion. la maison et s’occuper des enfants. Elle est ensuite transportée dans un spa luxueux et on la voit se prélasser dans une baignoire avec de la poudre de bain Hydra Soak qui promet de «faire flotter vos problèmes».

La voix off proclame que c’est pour « quand vous voulez vous évader mais que vous ne voulez aller nulle part ». La publicité se termine en exhortant le spectateur à «trouver la déesse à l’intérieur». Pour le dire simplement, la théorie selon laquelle HYDRA a Wanda sous son contrôle devient de plus en plus plausible car la publicité laisse à nouveau entendre que le Vengeur est enfermé dans sa propre réalité improvisée avec quelqu’un augmentant cette illusion.

Mais ce qui a retenu notre attention, c’est le savon bleu lui-même qui pourrait être une référence intelligente à {Agents of SHIELD) Saison 4, épisode 17, « Identity and Change », où l’agent Phil Coulson bourdonne avec colère encore et encore à propos de sa théorie « ingénieuse » que fait passer l’expression de Daisy Johnson « Wow, il perd ses billes » – le savon bleu d’HYDRA qui contrôle l’esprit.

Agents du SHIELD et le « savon » HYDRA

Dans AoS Saison 4, les sept derniers épisodes tombaient sous la section «Agents of Hydra», où Coulson, Daisy et le reste des héros étaient connectés à une réalité virtuelle, appelée Framework, où HYDRA règne. En face de leurs identités dans le monde réel, ici les héros mènent des vies alternatives comme Coulson était un professeur doux et Daisy était un agent d’HYDRA. Dans le 17e épisode, Daisy a convaincu Coulson qu’ils sont tous les deux coincés dans le cadre alors qu’en réalité, leurs corps sont détenus. Coulson a accepté et a également souligné des faits valides tels que la façon dont les événements de ce faux monde ne correspondaient pas ou n’avaient pas beaucoup de sens avant de sauter pour postuler une étrange théorie du complot pour expliquer comment HYDRA contrôle tout le monde.

«Je l’aurais compris il y a longtemps sans le savon de contrôle mental … Le savon bleu que tout le monde utilise? HYDRA le charge de produits chimiques. Il s’infiltre dans notre circulation sanguine. Implant de faux souvenirs dans notre cerveau . Ils veulent que nous croyions que c’est un endroit magique. Mais ne t’inquiète pas, je suis clair. Je fabrique mon propre savon maintenant. «

Alors que c’était bien Coulson mélangeant le projet TAHITI avec Framework, l’apparition du savon bleu HYDRA en WandaVision semble être un cri évident à l’émission ABC. Même si Kevin Feige a littéralement déclaré que les précédents spectacles Marvel ne faisaient pas partie du MCU et que ce savon HYDRA n’est peut-être qu’un retour accidentel, il constitue la référence parfaite. Tout comme Wanda est vraisemblablement coincée dans une réalité créée par HYDRA tandis que la vile organisation tient son corps captif, le particulier Agents du SHIELD L’épisode dont il se plaint avait un scénario quelque peu similaire avec des personnages oubliant leur passé et vivant dans le monde inventé.

Qu’est-ce que tu penses? Était-ce une coïncidence ou un œuf de Pâques AoS intelligent? Vous pouvez attraper WandaVisionle dernier épisode de la série qui est actuellement diffusé sur l’application officielle Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming