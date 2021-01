« WandaVision »: Scarlet Witch a suffisamment souffert dans le MCU

« WandaVision » est proche de ses débuts tant attendus, et les fans du Univers cinématographique Marvel sont impatients d’accueillir le succès de Disney +. Wanda et Vision dirigent ce projet, Mais le réalisateur Matt Shakman veut clarifier une chose sur le l’héroïne dans une interview récente.

Lors d’une conversation avec le New York Times, Shakman a longuement parlé de la création « WandaVision » et son environnement suburbain. C’est là que le réalisateur a parlé du passé de Wanda et Shakman a souligné comment Sa réputation de personne qui a souffert l’inclut dans le rôle de Wanda dans la série.

« Wanda est probablement la personne qui a le plus souffert dans le MCU », a expliqué Shakman. Et donc le spectacle est toujours basé sur cela. Bien que ce que vous voyez soient des programmes de télévision fidèlement recréés, il se passe bien plus que ce que vous voyez ».

Bien sûr, il est difficile de nier la souffrance qui a soutenu Wanda. Avant de l’emmener dans un monde des héros, Wanda et son frère vivaient dans un pays ravagé par la guerre qui a finalement conduit à la mort de leurs parents. Le reste, apparemment à l’époque d’Ultron, appartient à l’histoire.

Si vous êtes prêt à rencontrer Wanda dans cette série de Disney +, « WandaVision » sortira le 15 janvier.

La première contiendra le deux premiers épisodes avant qu’ils ne soient publiés plus chaque semaine.