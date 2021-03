« WandaVision » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de ‘Scarlet Witch and Vision’

Après quelques affrontements et la révélation d’une grande puissance, la première saison de «WandaVision»Terminé le 5 mars 2021, et bien qu’il ait été annoncé comme une mini-série, les fans des séries Marvel et Disney Plus sont intéressés par un deuxième opus.

Bien que jusqu’à présent rien n’ait été confirmé, car la production a connu un tel succès au niveau du public et au niveau critique, il n’est pas du tout déraisonnable de penser à un nouveau lot d’épisodes.

En août 2019, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a précisé, en dialogue avec Variety, que la série du MCU pour Disney Plus ils ont été conçus à l’origine comme de longues histoires de « six épisodes, huit épisodes, 10 épisodes », où les personnages des films vont « changer, évoluer, grandir » avant de refléter cette transformation « dans leurs prochaines apparitions » au cinéma.

Aussi, le 24 février 2021, lors de la tournée hivernale de l’American Television Critics Association, Feige a souligné qu’il n’avait pas de nouvelle saison de « WandaVision», Mais cela n’a pas fermé les portes à cette possibilité à l’avenir. «Je suis à Marvel depuis assez longtemps pour refuser définitivement quoi que ce soit», a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que le Darkhold et à quoi sert-il? (Photo: Disey + / Marvel)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «WANDAVISION»?

Feige a également indiqué qu’une hypothétique deuxième tranche de la série mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany serait soumise à l’histoire de «la prochaine série et des films Marvel».

À la fin du premier opus, Wanda Maximoff est enfin devenue la sorcière écarlate, c’est-à-dire que ses pouvoirs sont inégalés. Même Agatha a mentionné qu’elle est plus puissante que le « Sorcerer Supreme », le Docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre les révélations des prochaines séries et films du MCU. Principalement, « Doctor Strange and the Multiverse of Madness », une bande avec laquelle « WandaVision”Se connecte.

Wanda essaiera-t-elle de récupérer Billy et Tommy? (Photo: Disney Plus)

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « WANDAVISION »

La deuxième saison de « WandaVision»Toujours avec la bande-annonce officielle.

Bande-annonce de Wandavision avec sous-titres en espagnol latin

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « WANDAVISION 2 »

Bien que rien ne soit encore confirmé, ce sont les acteurs qui pourraient revenir pour le deuxième volet de la série:

Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Paul Bettany comme Vision

Teyonah Parris comme Monica Rambeau

Kat Dennings comme Darcy Lewis

Randall Park en tant que Jimmy Woo

Kathryn Hahn comme Agnes / Agatha

Kathryn Hahn reviendrait-elle dans le rôle d’Agatha Harkness dans une deuxième saison de « WandaVision »? (Photo: Disney Plus)

QUAND LA SAISON 2 DE «WANDAVISION» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « WandaVision« Il n’a pas encore de date de sortie, mais il atteindra très probablement Disney Plus quelque part en 2022.