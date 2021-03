WandaVision: Révélez pourquoi il n’y a pas eu de camée surprise dans la finale de la série

Le vendredi 5 mars, le dernier épisode de «WandaVision», l’une des grandes sensations du service de streaming Disney + dans les premiers mois de 2021. La fin a été captivante et a laissé de nombreuses réactions de la part des fans lorsqu’ils ont assisté à des moments importants de la Univers cinématographique Marvel, mais il y avait une partie qui a été déçue par la promesse du camée surprise qui n’a pas été tenue. Pourquoi cela ne s’est-il pas produit?

La principale raison de la déception des fans était que Elizabeth Olsen il avait déclaré qu’il y aurait un « camée à la Luke Skywalker dans The Mandalorian », mais cela ne s’est pas produit. L’apparition de Pietro de Evan Peters de X-Men, car on s’attendait à ce qu’ils ouvrent le multivers avec plus de personnages, mais il s’est avéré être un voisin supplémentaire de Westview, sans interférence dans aucun environnement du MCU.

Les théories et les attentes ont grandi de plus en plus depuis que l’interprète de Wanda Maximoff Il a dit ces mots, et les indices offerts dans la série supposaient que divers personnages connus de tous pouvaient apparaître: Magneto, Doctor Strange, Charles Xavier, Captain Marvel et même Spider-Man, mais finalement rien de tout cela ne s’est produit. Parce que?







+ Pourquoi il n’y a pas eu de camée surprise sur WandaVision:

D’après le photographe Tournage d’Atlanta, comme indiqué par votre utilisateur dans votre compte Twitter officiel, L’émission Marvel allait avoir le camée surprise attendu, mais la pandémie de coronavirus l’a empêché en ne pouvant pas compter sur les acteurs qu’ils ont planifiés et a provoqué des changements dans le scénario. Jusqu’à présent, aucun nom n’a été rendu officiel, mais ils estiment que si cela était dû à Covid-19, c’était une personne plus âgée. Ian McKellen? Patrick Stewart?

Après avoir pris connaissance de ce rapport, auquel aucune personne de Disney ou de Marvel Studios n’a fait référence, de nombreux fans pensent qu’il devrait y avoir une deuxième saison, mais ils ont déjà annoncé qu’il n’était pas prévu de continuer l’histoire et que ce que nous avons vu sera le seul «WandaVision», bien que les scènes post-crédits avancent que Wanda suivre un chemin incertain.