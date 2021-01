WandaVision: révélez le nombre d’épisodes qu’il aura et sa connexion à 2020

Nous nous rapprochons de plus en plus de la réunion des fans avec lui Univers cinématographique Marvel, après un 2020 qui les a privés de leurs films et premières en raison de la pandémie de coronavirus. Il sera temps de «WandaVision», la série protégée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany pour le service de streaming Disney +, après le dernier du MCU: ‘Spider-Man: loin de chez soi’ (2019).

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel: « WandaVision de Marvel Studios combine le style comique des situations classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision, deux êtres super puissants qui vivent leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble ».

Le showrunner, Jac schaeffers, s’est récemment entretenu avec SFX Magazine et a été surpris de commenter que la fiction a une signification particulière en raison de la pandémie de coronavirus et de l’ensemble de 2020: « Je pense que WandaVision s’adapte à ce moment. Notre programme offre beaucoup de réconfort et de répit à bien des égards. Et beaucoup d’entre eux ne sont pas entièrement intentionnels, mais fortuits. ».

« L’émission est le reflet de beaucoup d’anxiété que nous ressentons, et de beaucoup de pathos et de chaos de cette année, donc ça me va. »Schaeffer a ajouté. Ce lundi, les réseaux sociaux de la série a présenté une nouvelle avancée de ce que nous verrons bientôt.

+ Combien d’épisodes aura WandaVision?

Selon ce qui a été officiellement rapporté par Disney, WandaVision aura neuf épisodes dans sa première saison et sera publié chaque semaine.

+ Quand WandaVision est-il disponible?

La nouvelle série qui marquera le chemin de Marvel à la télévision arrivera sur les écrans de Disney Plus sur 15 janvier. Les chapitres seront publiés tous les 7 jours, jusqu’à la fin du 12 mars.