WandaVision révèle un aperçu des coulisses de la série

Après une longue attente en raison de divers retards causés par la pandémie, la phase quatre de la Univers cinématographique Marvel a déjà commencé grâce à la première de «WandaVision», Le premier d’une vaste gamme de séries qui atteindra la plate-forme de Disney +.

Les fans de la franchise ne pouvaient s’empêcher de se sentir à la fois excités et intrigués d’apprendre que cette nouvelle série prendrait une chance d’explorer Wanda Maximoff et Vision dans un contexte complètement différent de ce à quoi on pouvait s’attendre dans la saga: le format classique de la série situation.

Studios Marvel a pris la décision de faire une première en deux épisodes pour engager le public, ce qui a vraiment porté ses fruits, nous laissant avec tant de questions sans réponse dans ce qui semble être une histoire qui mijotera pour se terminer dans un grand climax.

Pour raccourcir l’attente jusqu’à la semaine prochaine, les producteurs de l’émission ont publié une nouvelle vidéo présentant un aperçu du processus de tournage ardu de la série.

Comme beaucoup de sitcoms, une grande partie de « WandaVision»A été filmé dans un grand studio avec un public en direct. Kevin Feige, directeur de Studios Marvel et producteur exécutif dans chaque production de la franchise, partagerait quelques mots avec le responsable des scénaristes Jac Schaeffer et le direct Shakman mat concernant la nature de la série.

C’est la première fois que nous voyons les personnages joués par Elizabeth Olsen et Paul Bettany depuis son apparition dans « Avengers: guerre à l’infini”, Bande dans laquelle Vision apparemment, il serait mort, donc son retour est toujours en attente d’explication.

La série présentera également le retour de visages familiers dans le MCU, y compris Kat Dennings dans son rôle de Darcy Lewis, qui ne serait pas apparu depuis « Thor: Le Monde des Ténèbres». Parc Randall répète son rôle comme Jimmy woo, qui est apparu dans « Ant-Man et la guêpe« , tandis que Teyona Parris joue une version plus grande de Monica Rambeau, fille du meilleur ami de Capitaine Marvel, Maria Rambeau.