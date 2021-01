WandaVision révèle quand et qui a créé SWORD, mais ce n’était pas Nick Fury

Depuis que les fans ont vu le signe de SWORD, l’agence antiterroriste et de renseignement de Marvel Comics, apparaître dans le MCU, de nombreuses théories avaient surgi selon lesquelles le directeur du SHIELD, Nick Fury, avait créé l’organisation après que ceux qui avaient été enlevés par Thanos aient été ramenés à existence. Beaucoup avaient même émis l’hypothèse que l’organisation avait été formée en réponse à la menace que représentait le monde de la sitcom de Wanda. Mais le dernier épisode de WandaVision, qui est littéralement une énorme boîte aux trésors débordant de réponses à presque tous ses grands mystères, a efficacement diffusé toutes les spéculations existantes sur SWORD Il y a spoilers devant.

Pourquoi la théorie commune Nick Fury a créé SWORD?

Comme vous vous en souvenez peut-être, après sa découverte en Captain America: Soldat de l’hiver que SHIElD a été infiltré et principalement contrôlé par HYDRA pendant des décennies, l’organisation a été dissoute. Mais il était toujours évident que Nick Fury n’était pas satisfait de la tournure des événements. Lorsque la scène post-crédit de Spider-Man: loin de chez soi a révélé que les Skrulls se faisaient passer pour Maria Hill et Nick Fury sur Terre, tandis que le vrai Fury était sur ce qui semblait être une base spatiale ou un vaisseau spatial avec un grand bâton Skrull, c’était une déduction évidente qu’il établissait SWORD, ce qui dans les bandes dessinées est une branche issue du SHIELD

Dans les bandes dessinées, le quartier général de commandement et de contrôle de SWORD est situé à bord de la station spatiale orbitale connue sous le nom de Peak, il est donc devenu presque impossible de ne pas tirer des conclusions hâtives. Mais WandaVision L’épisode 4 a abattu cette théorie longtemps spéculée

Tandis que Avengers: guerre à l’infini consacré un espace considérable au choc choquant et aux personnes dépoussiérées, les projets ultérieurs l’impliquaient principalement ou similaires Loin de la maison, l’a utilisé pour un effet comique. Mais la série Disney +, WandaVision qui a reçu une réaction mitigée de la part des fans de MCU pour être un début « lent » de la phase IV a pris une vitesse folle avec son épisode 4 qui commence par la représentation la plus surréaliste de la façon dont ceux perdus dans le Blip sont revenus.

L’épisode s’ouvre avec le moment exact où tout le monde s’est évanoui a été ramené par le claquement de Hulk dans Endagame. Monica Rambeau, qui dormait au moment du Snap il y a cinq ans, n’avait aucune idée de ce qui s’était passé et on apprend qu’en son absence, sa mère Maria Rambeau est décédée d’un cancer deux ans après sa «disparition».

Les théories selon lesquelles SWORD a été créé en réponse à la menace que représentait Wanda sont éradiquées lorsqu’il est révélé que Monica travaillait à l’US Intelligence Agency avant Thanos a dépoussiéré la moitié des êtres vivants. Voyant qu’elle est appelée « Capitaine » par le directeur par intérim de l’organisation, il est évident qu’elle y travaille depuis des années.

Ce qui en fait l’air de toutes ces spéculations « Nick Fury a créé SWORD » est la révélation que c’est Maria qui a fondé l’agence il y a des années, probablement à l’époque où elle a découvert que des alliés comme les Skrulls et des ennemis comme les Kree existent. Elle l’a créé pour surveiller toutes les menaces futures et toute aide possible que la vaste étendue de l’espace pourrait cacher.

Mais après l’arrivée de Thanos sur Terre en Fin du jeu et la catastrophe majeure qu’il a provoquée sur la planète, l’organisation s’est maintenant concentrée sur les menaces extra-terrestres uniquement et est maintenant également investie dans la création d’armes sensibles. Maintenant, nous nous souvenons de ce qui est arrivé à la dernière agence de renseignement du MCU qui a créé des armes mortelles pour maîtriser la possibilité d’une menace uniquement pour que l’ennemi abuse de sa création et l’utilise pour cibler des millions de personnes en même temps?

Bien qu’il soit maintenant confirmé que Fury n’avait aucune main dans la création de SWORD, cela ne signifie pas qu’il n’est pas impliqué dans la façon dont cela fonctionne maintenant. Comme l’agence fonctionne maintenant en sachant qu’il existe des menaces mortelles dans l’espace qui peuvent ou non cibler la Terre, quoi de mieux que d’établir un siège dans l’espace avec l’homme le plus responsable et le plus dur aux États-Unis qui le dirige? Découvrez le dernier épisode de WandaVision sur l’application officielle Disney +.

