WandaVision révèle le vrai méchant de la série

La série Marvel WandaVision sur Disney + avec Elizabeth Olsen livre aux fans de la Univers cinématographique Marvel une surprise après l’autre: après déjà Mercure (Evan Peters) des derniers films « X-Men » de la série a étonnamment célébré son retour, suit dans le dernier épisode une autre révélationque les connaisseurs de Marvel Comics ont peut-être deviné.

Le voisin curieux et plutôt décalé Agnes (Kathryn Hahn) n’est pas si inoffensive après toutcomme elle le prétend! Bien entendu, nous ne pourrons pas éviter les SPOILERS majeurs. Si vous n’avez pas vu le nouvel épisode, vous ne devriez pas en lire plus à ce stade.

WandaVision: Qui est derrière le personnage Agnès?

Ceux qui y ont prêté attention pourraient déjà avoir les premiers petits indices La véritable identité d’Agnès Découvrez en courtes séquences dans la bande-annonce de la série MCU. Néanmoins, la révélation ridicule frappe comme une bombe: Agnès est vraiment la sorcière Agatha Harkness.

Agnes (Kathryn Hahn) dans WandaVision © Marvel Studios

Un nouveau méchant majeur entre dans l’univers cinématographique Marvel. La méchante et vicieuse sorcière Marvel est aussi derrière les manipulations de la réalité de la sitcom de Wanda avec la vision de créer un fossé entre les deux amoureux de Westview. Par exemple, elle est responsable de la mort du chien de la famille Sparky, de l’apparition de Pietro et du kidnapping des enfants Tommy et Billy.

Déjà dans les premiers épisodes, il y avait des indices de sa véritable identité, qui ont maintenant un sens: le jour du mariage d’Agnès, le 2 juin, par exemple, tombe le jour de 1692 où le premier Procès de sorcière à Salem a eu lieu. Son lapin, nommé Señor Scratchy, porte le nom de son fils Nicholas Scratch. Et la broche d’Agnès fournit également une référence importante au violet Costume de sorcière par Agatha Harkness.

Qui est Agatha Harkness?

Le Sorcière Agatha Harkness fait sa première apparition dans les bandes dessinées « Fantastic Four » au début des années 1970. C’est une sorcière puissante et vieille de plusieurs siècles qui devient le mentor de Wanda Maximoff.

Contrairement à la série, Agatha Harkness ne représente pas un méchant dans les bandes dessinées, mais s’occupe d’abord des enfants de Reed Richards et de Susan Storm en tant que nounou et plus tard soutient également les Avengers dans la lutte contre les méchants et les méchants.

Sorcière Agatha Harkness avec Wanda et Vision dans les bandes dessinées © Marvel

De plus, la sorcière Agatha aide le super-héros à utiliser ses pouvoirs et l’initie à la vraie magie. Elle aide également Wanda / Scarlet Witch en effaçant sa mémoire de l’existence de leurs deux enfants, Billy et Tommy, pour les protéger des traumatismes.

Dans les bandes dessinées, les deux enfants – qui jouent également un rôle dans la série – utilisent involontairement des morceaux d’âme du Démon Méphiste été créé. Après qu’il s’est avéré que les enfants de Wanda font partie de l’âme de Méphisto, il prend les jumeaux et Agatha efface alors la mémoire de Wanda.

Quel rôle joue la sorcière dans le MCU?

Il est intéressant de savoir quels effets Twist Agatha et le Entrée de la puissante sorcière dans le MCU aura. Enfin, Wanda participe au prochain film Docteur Strange dans le multivers de la folie joue un rôle important avec Benedict Cumberbatch. Dans « Avengers: Age of Ultron », les pouvoirs de Wanda sont expliqués par le fait qu’elle a reçu les capacités grâce à la pierre de pensée. Au contraire, les nouveaux développements avec la torsion Agatha pourraient faire des pouvoirs de Wanda, en particulier de sa capacité de vraie magie, les héroïnes Marvel les plus puissantes du MCU.

Si Méphisto jouera un rôle sous une forme ou une autre dans la série MCU « WandaVision » sur Disney +, reste passionnant. Les nouveaux épisodes commencent toujours exclusivement sur Disney + le vendredi.