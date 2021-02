WandaVision révèle comment le faux Pietro a atterri à Westview, mais qui est-il vraiment?

Le dernier épisode de WandaVision a répondu à la plus grande question avec laquelle la phase IV du MCU avait commencé – qui dirige la pseudo-réalité toujours plus répandue dans la petite ville de Westview. Il y avait également d’autres révélations majeures, telles que la façon dont le faux Pietro a atterri à Westview, mais il reste la question qui il est vraiment.

Depuis le X MenLa version de Quicksilver alias Peter Maximoff a atterri aux portes de Wanda à Westview, Internet regorge de théories qui tentent de répondre à tous les pourquoi et comment sa présence s’est déclenchée. Mais le dernier épisode de WandaVision, « Briser le quatrième mur », a non seulement résolu le mystère de savoir qui a apporté cette version de Pietro à Westview, mais a également diffusé les principales théories flottant autour de lui étant le véritable méchant déguisé qui était arrivé dans la ville pour espionner Wanda.

Comme Wanda avait été le principal candidat pour créer le monde de la sitcom à Westview, il semblait approprié de prétendre que tout comme elle avait donné vie à Vision, son chagrin d’avoir perdu son frère l’avait incitée à retirer son autre version de l’univers des X-Men comme contrairement au corps de Vision, elle n’avait pas accès au corps de Pietro pour le ramener à la vie. Mais étant donné sa confusion palpable de le découvrir à sa porte, nous étions sûrs que ce n’était pas le fait de Wanda et l’épisode 7 confirme la même chose.

Agnès alias Agatha Harkness l’a amené à Westview

Il a maintenant été révélé que Wanda n’est pas la «seule fille magique» de la ville car Agnès est vraiment la puissante sorcière, Agatha Harkness, ce que les fans avaient prédit bien avant que la série ne soit même sortie sur Disney +. C’est elle qui a amené ce faux Pietro dans la vie de rêve de Wanda et c’est « qu’elle » que Norm mentionnait était dans sa tête, supprimant sa véritable identité. D’une manière ou d’une autre, elle utilise Wanda et ses pouvoirs pour faire fonctionner les choses à Westview et contrôle également tout.

Agatha a essayé d’affaiblir Wanda

Il semble que l’agenda principal d’Agatha était de mettre la main sur les jumeaux de Wanda et elle a donc comploté pour que Wanda dépense une grande partie de ses pouvoirs pour l’affaiblir. Tout d’abord, elle a tué Sparky, le chien des jumeaux, dans l’espoir que Wanda céderait à la tristesse de ses enfants et donnerait vie au chien, ce qui aurait nécessité qu’elle se surmenât.

Lorsque cela a échoué, elle a attiré Vision aux limites du champ d’énergie couvrant Westview et a simulé qu’elle était sous le contrôle de Wanda, incapable de quitter Westview. C’est ce qui a poussé Vision à sortir de la barrière pour savoir ce qui est à l’extérieur, puis à mourir presque, ce qui signifie apparemment qu’il ne restera pas en vie sans l’Hex. Cela a poussé Wanda à dépasser la limite de ses pouvoirs en élargissant les limites de sa fausse réalité pour inclure non seulement Vision mais presque toute la base SWORD avec ses agents.

L’épisode 7 commence par les effets secondaires de Wanda utilisant autant de pouvoir – elle est léthargique et les choses autour d’elle ne peuvent pas être aussi appropriées à la décennie qu’elles l’étaient auparavant. Ils zappent en arrière et en avant dans le temps, changeant constamment de modèle. Il devient alors facile pour Agatha de tromper Wanda dans son état actuel affaibli et confus où elle parvient à kidnapper ses enfants sous son nez et la confronte finalement à la vérité.

Mais l’identité du faux Pietro est toujours une question

Il pourrait être Peter Maximoff, le Quicksilver dans l’univers des X-Men, qu’Agatha a amené pour distraire Wanda et apaiser toute culpabilité qu’elle aurait à créer la sitcom-réalité au cas où elle aurait des doutes. Elle a écrasé ses souvenirs comme elle l’a fait avec les habitants de la ville et lui a donné un personnage différent, mais n’a pu donner que les détails sur Pietro qu’elle connaissait. Apparemment, le combat à Sokovie est de notoriété publique et tout le monde sait que Pietro a été abattu dans la rue alors qu’il sauvait Hawkeye. Cela expliquerait pourquoi il se souvient seulement de sa mort avec précision alors que tous ses autres souvenirs diffèrent de la façon dont Wanda s’en souvient. Cela signifie-t-il que nous pouvons toujours nous attendre à ce que le professeur Charles Xavier vienne le sauver d’un jour à l’autre?

Ou peut-être, tout comme la description d’Agnès étant juste le « voisin curieux » de Wanda signifie maintenant squat, probablement la description audio de l’épisode 5 spécifiant qu’il s’agissait de la version X-Men de Quicksilver ne visait qu’à nous faire croire que c’est ainsi que le multivers a été déclenché. Il se pourrait que ce « Pietro » soit juste quelqu’un qu’Agatha (et Marvel Studios) a créé pour jouer avec l’esprit de Wanda (et notre).

Mais la plus grande question est de savoir s’il est toujours sous le contrôle d’Agatha car, après avoir été absent tout au long du dernier épisode, la scène à mi-crédit le montre en train de surprendre Monica en train de fouiner dans la maison d’Agatha. S’il est la création d’Agatha ou toujours sous son contrôle, cela ne présage rien de bon pour Monica. Bien qu’elle ait maintenant embrassé ses racines de bande dessinée, elle n’a pas encore réalisé l’étendue de ses pouvoirs. Donc, à moins qu’elle ne le frappe accidentellement avec l’une de ses explosions d’énergie, elle est définitivement dans le pétrin. Mais si c’est bien Peter, peut-être que Vision peut le réveiller comme Darcy.

Regardez le dernier épisode de WandaVision actuellement en streaming sur l’application officielle Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming