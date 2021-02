WandaVision répond à la question inutile du genre: un modèle pour l’industrie du divertissement

Un titre qui ressemble à une gifle: « Les femmes ne vendent pas » orne le titre d’un article Destructoid.com. Le site Web rapporte sur Assassin’s Creed: Odyssey, le premier de la série « Assassin’s Creed » ramène le choix entre un protagonistes masculins ou féminins laissé ouvert.

Le plan original était de faire de Kassandra le seul personnage principal de la ramification. Cependant, les dirigeants de l’entreprise française ont soumis vote contre la décision – les femmes ne se vendraient pas.

Également Disney suit lentement avec l’univers cinématographique Marvel (MCU): avec Capitaine Marvel (2019), la première ramification du MCU est apparue, qui montrait un rôle principal féminin dans un film solo. 2020 devrait Veuve noire publié, mais a été reporté à une heure inconnue en février 2021 pour des raisons bien connues.

© Marvel Studios – «WandaVision»

Rapporté l’année dernière Le gardien maintenant à propos de la venue Demi-tour: En 2019, la part était rôles principaux féminins dans les films avec 40 pour cent disproportionnellement forte. En particulier, le nombre de collègues féminines qui Derrière la caméra Participate avait tourné à travers le toit et cela a envoyé un signal important aux producteurs de films, aux gestionnaires et aux entreprises.

Disneys WandaVision est un témoignage prometteur de ces changements. Une série qui nous montre de manière impressionnante aux téléspectateurs ce qui est vraiment important dans les séries, les films et les jeux vidéo pourquoi c’est le La question du genre en tant que telle ne devrait plus exister.

Captain Marvel et WandaVision

C’est comme une comparaison entre le jour et la nuit. Capitaine Marvel (2019) joué peu de temps avant la confrontation finale en Avengers: Fin de partie (2019) Avec Carol Danvers une femme au pouvoir absolu dans l’univers cinématographique Marvel. Un film qui montre une femme sûre d’elle-même qui explore son passé et devient finalement un super-héros cosmique. De même, un film qui a été reçu plutôt mélangé à négatif par le public et la presse.

Se produit de manière inégale Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) maintenant à WandaVision sur. Un personnage qui lutte péniblement avec les événements du passé récent. Dans certains cas, elle montre de manière impressionnante le pouvoir qui sommeille chez Wanda, mais ce sont ses problèmes psychologiques qui sont au cœur de sa série télévisée. Disney Plus compte. Est le film Capitaine Marvel Alors un mauvais film parce qu’il nous présente un super-héros accablant, presque parfait? Bien sûr que non.

© Marvel / Disney – «Capitaine Marvel»

Ce qui distingue clairement les deux productions, c’est que Poids de leur histoire Ainsi que leur Structure narrative. Un exemple approprié de la tendance aux structures narratives divertissantes peut être vu dans le passé récent du paysage des films et séries, dans lequel des méthodes narratives non linéaires sont de plus en plus utilisées.

Série comme The Witcher (2019) reprenez des éléments du début de la série même peu avant la fin de la saison et confrontez les téléspectateurs à des révélations d’époque. Titres Disney Plus comme The Mandalorian (2018) prouvent également que les structures narratives linéaires avec plusieurs niveaux narratifs fonctionnent également, à condition que l’intrigue réelle divertisse et garde le public sur l’écran numérique.

Un modèle pour lequel WandaVision est clairement lié à un Combinaison des deux tendances ensembles: en soi conséquences fermées avec un cadre d’action global, la Permet de tirer des conclusions sur le passé. Néanmoins, les trois séries montrent de manière significative à quel point il est aujourd’hui important de prendre des risques et d’essayer de nouvelles idées.

Que peut en tirer l’industrie du jeu vidéo?

La réponse est aussi simple que terrifiante. Le sexe d’un personnage principal ne définit pas le succès – c’est l’acte qui favorise significativement la reconnaissance et reste dans les mémoires. Les personnages principaux ainsi que leur sexe, leurs caractéristiques et leur histoire sont des outils des auteurs pour remplir ladite intrigue de vie et de contenu.

Assassin’s Creed: Odysseyqui est un bon jeu en soi, n’a pas fait usage dudit outil. Une action dans laquelle la position de deux caractères peut facilement être permutée montre que coquilles vides dont le sexe n’a ni valeur ajoutée active ni passive pour le produit final.

La réaction (voir citation ci-dessus) d’Ubisoft montre donc contextuellement quelles faiblesses la franchise a récemment été aux prises et quelles préoccupations la direction a évidemment reconnues. Les critiques et les joueurs ont loué le monde du jeu ouvert et l’atmosphère du titre, mais ont dénigré la profondeur et la présentation de l’intrigue.

Avec Assassin’s Creed: Valhalla l’entreprise française a maintenant pris une meilleure voie. La presse a vivement salué la qualité supérieure du dialogue ainsi que son intégration et sa représentation dans l’histoire. Valhallas. Néanmoins, le choix du sexe retombe entre les mains des joueurs et laisse un potentiel manqué dans la conception de la figurine. Eivors pour briller à travers.

« Assassin’s Creed Valhalla » © Ubisoft

Pionniers et personnalités importantes du jeu vidéo comme Lara Croft Tomb Raider, Ellie sort Le dernier d’entre nous, mais aussi Samus Aran (Metroid) démontrent, en revanche, une mise en scène parfaite dans laquelle les La féminité n’est pas mise en avant de manière inquiétante sera, cependant une valeur ajoutée significative à l’histoire réelle y contribue – que ce soit par l’intégration sélective des modes de pensée féminins ou par une approche différente pour résoudre les problèmes (non) par la force.

Qu’est-ce que cela signifie chez WandaVision? Dans le cas de WandaVision, c’est le souhait (certes quelque peu stéréotypé) de Wanda de se créer une réalité parfaite pour faire face aux récentes pertes de son passé.

«Les femmes ne vendent pas? Non, les mauvaises histoires le font! «

Enfin, il reste notre tâche importante en tant que consommateurs de ce média numérique d’envoyer un signal important. «Les femmes ne vendent pas? Non, les mauvaises histoires le font! «

Nous ne devrions pas nous soucier de qui résout les problèmes ou qui profite des projecteurs de la série ou du jeu vidéo. L’essentiel est que cela corresponde à l’histoire et nous emmène dans des domaines que nous n’avons jamais pu expérimenter auparavant. Chapeau WandaVision, c’est exactement ce que vous avez accompli.