WandaVision remporte 23 nominations aux Emmy Awards, dont une série limitée exceptionnelle

WandaVision attire beaucoup d’attention aux Primetime Emmy Awards de cette année, car l’émission à succès est même en lice pour la série limitée exceptionnelle. Mardi, la liste complète des nominés a été annoncée et l’émission a marqué 23 nominations lors de l’événement, la plaçant à la troisième place avec le plus de nominations au total. Le Mandalorien et La Couronne les deux ont tiré juste devant WandaVision avec 24 nominations chacun.

Les acteurs principaux de WandaVision sont tous deux en lice pour des prix importants. Elizabeth Olsen est en lice pour l’Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série limitée, un film ou une anthologie pour son rôle dans WandaVision. Les autres nominés incluent Michaela Coel (Je peux te détruire), Cynthia Erivo (Génie : Aretha), Anya Taylor-Joy (Le Gambit de la Reine) et Kate Winslet (Jument d’Easttown).

Paul Bettany, la co-star d’Olsen qui a joué Vision, a également été nominé pour l’Emmy du meilleur acteur principal. Les autres nominés de cette catégorie sont Hugh Grant (La défaite), Ewan McGregor (Halston), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) et Leslie Odom Jr. (Hamilton).

Kathryn Hahn a également été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle contre Renee Elise Goldsberry (Hamilton), Philippe Soo (Hamilton), Julianne Nicholson (Jument d’Easttown), Jean Smart (Jument d’Easttown) et Moïse Ingram (Le Gambit de la Reine).

WandaVision lui-même a également marqué le nom pour la série limitée exceptionnelle. Les autres nominés comprennent Je peux te détruire(HBO), Jument d’Easttown (HBO), Le Gambit de la Reine (Netflix), et Le chemin de fer clandestin (Amazone).

Pendant ce temps, Olsen a déjà été reconnue pour sa performance en tant que Wanda Maximoff sur WandaVision. Aux MTV Movie & TV Awards, elle a remporté le prix de la meilleure performance dans un spectacle, un honneur qui, selon les fans, est très mérité. Elle a également remporté le prix du meilleur combat aux côtés de Kathryn Hahn, qui a joué la méchante Agatha Harkness dans la série. Hahn a également remporté le prix du meilleur méchant lors de l’émission. WandaVision a également remporté le prix du meilleur spectacle lors de cet événement.

WandaVision créé sur Disney + en janvier et est très rapidement devenu l’un des spectacles les plus populaires de l’année. Il lance la phase quatre du MCU en reprenant après les événements de Avengers : Fin de partie, suivant Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans un monde de type sitcom qui parodie diverses émissions de télévision. Le jeu d’acteur dans la série a été particulièrement apprécié, tout comme l’écriture et la réalisation. Cela a rapporté beaucoup de grandes victoires aux MTV Movie & TV Awards et les fans espéraient beaucoup que la série obtiendrait également de l’amour aux Emmys.

Bien qu’il n’y ait pas de plans pour une deuxième saison de WandaVision, la série a servi à mettre en place le prochain film Docteur Strange dans le multivers de la folie. Il ramènera Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff aux côtés de Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange. Kevin Feige a récemment annoncé que nous reverrons Kathryn Hahn dans le MCU en tant qu’Agatha assez tôt. Docteur Strange dans le multivers de la folie sortira le 25 mars 2022.

La 73e édition des Emmy Awards sera animée par Cedric the Entertainer. L’émission sera diffusée le dimanche 19 septembre de 20 h à 23 h HE (17 h à 20 h HP). Il sera également disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount+. Vous pouvez voir la liste complète des nominations aux Emmy Awards sur le site officiel des Emmy Awards.

Sujets : WandaVision, Emmys, Disney Plus, Streaming