Wandavision Recréera Les Crédits D'ouverture Emblématiques De The Brady Bunch

Marvel Studios a clairement indiqué que WandaVision rendra hommage à certaines des émissions de télévision les plus appréciées de tous les temps. Il n’est donc pas surprenant que la prochaine série Disney + recrée la séquence d’ouverture emblématique de Le Brady Bunch. La série a été diffusée à l’origine de 1969 à 1974 et a été envoyée à la syndication en 1975, où elle est devenue un énorme succès parmi les enfants et les jeunes adultes. Bien que cela n’ait jamais été un succès auprès des critiques, Le Brady Bunch est largement reconnue comme une icône culturelle américaine.

Le matériel promotionnel pour WandaVision a tease l’élément de sitcom classique de la série. Dans une nouvelle interview, la star Elizabeth Olsen a confirmé que la série comprendra « un grand montage », qui comprend la recréation de la séquence de crédit d’ouverture classique de Le Brady Bunch. Les fans de l’émission populaire savent tous que l’ouverture présente un carré de trois par trois de la distribution qui se regarde pendant que la chanson thème tout aussi emblématique joue. On ne sait pas si WandaVision utiliseront la chanson, ou s’ils ont leur propre version écrite.

Dans une interview faisant la promotion WandaVision, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a déclaré: «J’aimais la télévision et je regardais beaucoup trop Le spectacle de Dick Van Dyke et J’aime lucy et Enchanté et tout. « Cependant, WandaVision ne va pas s’arrêter avec les anciens classiques. « Nous montons au Famille moderne et Le bureau style. Le style documentaire parlant à la caméra, à caméra tremblante, « dit Feige. Cet élément de la prochaine série Disney + le rendra différent de tout ce qui se passe dans l’univers cinématographique Marvel, et les fans sont vraiment ravis de voir comment la série se déroule. .

Paul Bettany a également récemment parlé WandaVision et sa prémisse. « Je suis un tel admirateur de Kevin Feige, il a pris un tel risque avec le spectacle et le concept de ce spectacle », a déclaré Bettany. « C’est magnifiquement écrit … et c’est dingue. Je veux dire, c’est tellement dehors et fou, les choix qu’ils font. Et les fans n’auront pas à attendre plus longtemps … ils le feront. obtenez un aperçu beaucoup plus, très, très, rapidement de ce à quoi cela peut ressembler et se sentir. » Bettany ne confirmerait ni ne nierait que Vision aura un avenir dans le MCU, bien qu’il aimerait revenir à un moment donné.

Quant à savoir si oui ou non Le Brady Bunch la séquence d’ouverture servira d’ouverture de WandaVision, ce n’est pas clair pour le moment. On ne sait pas non plus quels autres personnages en plus de Wanda et de Vision apparaîtront dans les autres cases, bien que nous n’ayons heureusement pas à attendre trop longtemps pour le savoir. WandaVision devrait sortir le 15 janvier, exclusivement sur Disney +. On pense que l’émission comprendra huit épisodes et qu’elle se terminera en mars. L’interview d’Elizabeth Olsen a été réalisée à l’origine par TV Guide Magazine.

