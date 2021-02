« WandaVision »: Quicksilver d’Evan Peters est le véritable méchant de « Scarlet Witch and Vision », selon la théorie

Wanda Maximoff contrôle-t-elle vraiment Westview, ou est-il juste un pion dans un jeu de méchant plus sinistre? Est-ce lié au rôle de Quicksilver d’Evan Peters dans la série? « WandaVision»Continue sans révéler beaucoup d’informations et chaque nouvel épisode comporte autant de questions qu’il en répond.

Avec quatre autres chapitres restants dans la saison, les théories sur ce qui se passe et qui est à blâmer pour le malheur de Westview ils restent au cœur de l’intrigue et du plaisir du spectacle. Bien que le principal responsable semble être Wanda, une force maléfique pourrait être derrière tout.

La épisode 5 de « WandaVision« Récemment, pour effacer le nom de Wanda comme le principal antagoniste de la série, grâce à une confrontation avec le réalisateur Hayward et les agents de ÉPÉE ce qui est terrifiant. Faire glisser les restes d’un drone qui a tenté de le retirer quelques instants auparavant, Wanda émerge de la mystérieuse bulle de Westview et demandez simplement: « C’est à toi?».

Malgré toutes les armes pointées sur elle, elle se montre clairement en contrôle de la situation en entrant dans l’esprit de tous les soldats et en les laissant tous pointer vers Hayward. Mais il y a autre chose. Monica, Jimmy Oui Darcy Ils croient qu’il y a autre chose derrière cette agression, quelque chose de très étrange qui pourrait être lié à l’apparition de Mercure dans Westview. Serait-ce Méphisto? Il y a une théorie qui le positionne comme le méchant de la série.

QUICKSILVER SERAIT MEPHISTO SELON LA THÉORIE DE «WANDAVISION»

Le vrai frère de Wanda est mort et elle ne peut pas le ramener (Photo: Marvel Studios)

Mercure a fait ses débuts en MCU avec Wanda dans « Avengers: l’ère d’Ultron», Où il est mort pendant la Bataille de Sokovie. Aaron Taylor-Johnson joué Mercure, mais en même temps, dans le royaume de Renard des personnages de merveille, Evan Peters joué le même personnage dans les préquelles de X Men. La première apparition de Peters comme Mercure était en « X-Men: Days of Future Past».

Après la fusion de Disney Oui Renard, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’union des X Men au MCU, et même s’il semble que « WandaVision« A fait le premier pas dans cette direction, l’apparition de Mercure de Peters il n’est peut-être pas ce que beaucoup pensent, et il pourrait en fait être le méchant de la série.

Même avant « WandaVision« Sera présenté en première Disney Plus, il y avait beaucoup de spéculations sur la façon dont Vision Je pourrais être bien vivant, vivre une vie un peu normale à côté de Wanda, et on a généralement supposé que Wanda ressuscité d’une manière ou d’une autre Vision, étant probablement une illusion qu’il a créée pour faire face à sa mort.

La vision est morte, mais est ressuscitée par l’esprit de Wanda comme une illusion (Photo: Disney Plus)

Cela a été évoqué dans le épisode 5 de « WandaVision » quand ÉPÉE Le directeur par intérim Tyler Hayward a montré à son équipe des images de caméras de sécurité révélant Wanda voler le cadavre de Vision quelque temps avant les événements de la série. Cependant, quelques minutes plus tard, le chien de sa famille, Sparky, est mort et les enfants de Wanda, Tommy Oui Gamelle, ils lui ont demandé de le ramener.

Wanda leur a dit qu’il ne pouvait pas, donc la mort de Sparky était nécessaire pour montrer que Wanda n’a pas le contrôle total de Westview et ce qui se passe là-bas, et si vous ne pouvez pas le ramener à Sparkyalors je n’aurais pas pu ressusciter non plus Vision comme cru. Suite à la révélation de Wanda prendre le corps de Vision et avant Sparky mourir, Tommy Oui Gamelle ils ont demandé Wanda s’il avait un frère.

Elle s’est souvenue une fois de plus Pietro et cela a soulevé la question de savoir comment pourrais-je le ramener si Pietro est décédé il y a des années et n’aurait donc pas eu accès à son corps, et il a été clarifié plus tard que elle n’a pas le pouvoir de ramener les gens d’entre les morts. C’est aussi la raison pour laquelle Pietro de « WandaVision«C’est différent, puisque ce n’est pas vraiment le frère jumeau de Wanda.

Wanda est surprise parce qu’elle a amené Pietro d’un autre univers (Photo: Disney Plus)

Même si elle ne l’a pas vraiment ramené, il y a sûrement quelqu’un d’autre derrière Westview et ce qui se passe là-bas. Il reste encore de nombreuses questions en attente de réponse sur la ville, Wanda et ce qui l’a amenée à créer cette réalité et à prendre en otage tout un peuple, mais jusqu’à présent, il y a eu de nombreuses indications selon lesquelles Wanda il n’agit pas seul.

Tandis que Wanda a le contrôle de la ville et de ses habitants, les contrôlant mentalement comme on le voit avec Norme, vous n’avez pas le contrôle total. Une grande indication de cela est à quel point elle était choquée Wanda en voyant Pietro de retour et en tant que personne différente, ce qui montre qu’elle ne l’a pas délibérément ramené. Cela peut également expliquer pourquoi il a pris le corps de Vision et une ville entière pour créer la leur, car c’était apparemment bien à la fin de « Avengers: Fin de partie».

Il y a eu beaucoup de spéculations et diverses théories sur le méchant de « WandaVision« Caché à la vue pour un meilleur contrôle de Wanda, et beaucoup indiquent Dottie, la reine des abeilles du quartier, en vrai méchant déguisé. Avec Dottie désormais mystérieusement absente des épisodes récents, la nouvelle forme du méchant pourrait être celle de Mercure, bien qu’une version différente de lui.

Evan Peters dans « WandaVision » (Photo: Disney +)

Quand Wanda commençait à s’effondrer, comme on le voit dans le épisode 5 avec elle étant un peu imprudente avec ses pouvoirs devant Agnès puis sa confrontation avec Vision à propos de ce qui se passe, le méchant et le véritable maître des marionnettes doivent reprendre le contrôle de Wanda, et quelle meilleure façon de le faire que par l’image de l’une des personnes les plus proches de votre cœur.

La première option est Méphisto, qui a également été théorisé comme le méchant principal de la série à venir « Loki». Méphisto C’est un démon qui peut utiliser ses pouvoirs pour projeter des illusions, manipuler des souvenirs et changer le temps. Dans les bandes dessinées, Méphisto manipulé le sorcier Maître Pandémonium rassembler les cinq fragments de son âme, et quand Wanda essayé d’utiliser la magie pour avoir des enfants avec VisionSans le savoir, il en convoqua deux.

Fragments, qui alors ils sont nés comme leurs jumeaux. Ceci, ajouté à la perte de ses enfants lorsqu’ils se sont réabsorbés en lui, l’a rendue folle Wanda. La présence de Méphisto dans le MCU Cela a peut-être déjà été évoqué dans la première bande-annonce de « Loki« , Qui comprenait une scène avec Mobius M. Mobius dans une église avec un vitrail en arrière-plan, montrant une figure à cornes très semblable à Méphisto. Ce démon, alors, pourrait prendre la forme de Dottie et maintenant un Mercure différent.

Méphisto dans une fenêtre d’église à l’intérieur de la bande-annonce « Loki » (Photo: Disney Plus)

Cependant, comme ce n’est pas le Pietro de Wanda, ne pouvait pas rester longtemps, et son apparition dans « WandaVision«Ce ne serait rien de plus qu’illogique considérant que le vrai Pietro est toujours mort et existe toujours dans le MCU. Devoir Peters comme le méchant principal, d’autre part, ouvre une variété de possibilités pour son avenir dans MCU. Le retour de Mercure C’est déjà une tournure excitante, mais être révélé comme le méchant déguisé en serait une plus grande qui, à son tour, inaugurerait une tournure encore plus grande.

En même temps que prolonger le temps de Peters dans le MCU, cela lui donnerait un rôle plus important non seulement dans « WandaVision« Mais aussi dans d’autres projets, en particulier »Docteur Strange et le multivers de la folie». Le retour de Mercure dans « WandaVisionAussi passionnant qu’il soit, il génère également de nombreux signaux d’alarme sur les pouvoirs de Wanda, son contrôle sur cette réalité qu’il a créée et le véritable cerveau derrière l’effondrement de Westview Oui Wanda,

La vérité derrière l’apparence apparente du Mercure des X Men peut avoir un impact plus important sur le reste de la MCU que la possible introduction de X Men. Cependant, tout cela sera révélé dans les épisodes suivants de « WandaVision», Parce que jusqu’à présent les créateurs de la série n’ont suscité que des interrogations parmi les spectateurs de la série Disney Plus.