WandaVision: Qui tire vraiment les ficelles de la série MCU? 3 théories

Vendredi dernier, le quatrième épisode de Marvel’s WandaVision et dans cet épisode, nous avons été autorisés à revoir les événements précédents d’un nouvelle perspective expérience. Une fois de plus, il est devenu évident qu’il y avait quelque chose dans le monde idéal de la sitcom ne peut pas avoir raison. Qu’est-ce exactement, nous voulons jeter un oeil avec vous ci-dessous.

Comme pour nos derniers articles sur cet épisode, nous ne serons bien sûr pas ici non plus SPOILERS massifs contourner. C’est pourquoi vous ne devriez idéalement continuer à lire ce texte à partir d’ici que si vous déjà vu l’épisode avoir.

WandaVision: Qui contrôle vraiment la série MCU?

Dans le nouvel épisode « WandaVision », Darcy et l’agent Woo reviennent deux vieux amis retour au MCU. De leur point de vue nous revoyons les événements précédents de la série Disney + et le devenons enfin quelques réponses sur certaines questions.

Cependant, ils en font un aussi étrange découverte: Le signal que vous recevez du monde de la sitcom semble en quelque sorte être censuré. Mais qui serait assez puissantpour faire ça? Nous avons trois théories.

Option 1: Wanda

Tout d’abord, bien sûr, nous avons Wanda elle-même. Elle est l’un des personnages les plus puissants que nous ayons jamais vus dans Univers cinématographique Marvel ont vu. de même pour votre bande dessinée originale, cela aussi une fois un tout créer une nouvelle réalité a, seulement en un échelle beaucoup plus grande que leur homologue de « WandaVision ».

Wanda contrôle-t-elle vraiment « WandaVision » (© Marvel Studios)

Wanda serait sans aucun doute assez puissantpour modifier le signal que Darcy reçoit dans le monde réel. Cependant, jusqu’à présent, il a toujours semblé qu’elle avait, bien qu’elle ait assuré à plusieurs reprises à Vision, qu’elle avait pas en contrôle total. De plus, bien que cela affecte ce qui se passe dans le monde de la sitcom, ce n’est pas vraiment apparent pourquoi ils ont reçu le signal devrait changer pour les étrangers.

Option n ° 2: Agnès

La deuxième option serait Agnès, l’amie et voisine de Wanda, qui jusqu’à présent a joué un rôle mineur. Comme nous l’apprenons dans le quatrième épisode de « WandaVision », cependant, ça pique de la masse des chiffres émergéparce que pour elle pourrait ÉPÉE en tant que seul résident du lieu pas d’équivalent dans le monde réel Trouver. De plus, des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles elle n’est en vérité pas une personne normale.

Agnès est-elle vraiment aussi inoffensive qu’elle le fait dans « WandaVision »? (© Marvel Studios)

Ces rapports disent qu’Agnès est en réalité Agatha Harkness. Dans les bandes dessinées, elle est l’une des meilleures puissante sorcière et a même agi comme un Professeur Wanda. La série fait également allusion à Agnès qu’elle pourrait être une sorcière. Par exemple, votre anniversaire est 2 juin (Salem Witch Trials) et dans l’épisode d’Halloween, elle est déguisé en sorcière.

En conséquence, si Agnès était en fait Agatha, elle serait aussi assez puissante pour changer la réalité et probablement aussi capable de manipuler le signal. Sur la base des bandes-annonces et de son comportement dans « WandaVision », elle semble également savoir ce qui se passe réellement. Pourquoi devrait-elle faire ça cependant, il n’est pas clair.

Option 3: Méphisto?

La dernière possibilité qui me vint à l’esprit serait une tierce personneque nous n’avons jamais vu auparavant. Nous pensions principalement au Démon Méphisto, l’un des êtres les plus puissants de l’univers Marvel. Il est l’un des dirigeants de l’enfer et figure dans les bandes dessinées pouvoirs divins purs. Mais comment s’intègre-t-il dans « WandaVision »?

Le démon Mephisto est-il derrière les événements de « WandaVision »? (© Marvel Comics)

Comme dans le modèle de bande dessinée, Wanda et Vision faisaient également partie de la série récemment parents. Dans le matériel original, cependant, il était tel que Billy et Tommy faisaient partie de l’âme de Mephistoque le démon a repris. Il serait possible que le méchant soit aussi amusant dans le MCU Autorisé avec nos deux héros Avengers et eux seulement pour son propre plaisir tourments.

Pour que personne ne se mette en travers de son chemin, pas même du monde réel en dehors de Westview, pourrait-il avoir le signalque reçoivent Darcy et SWORD, manipuler et censurer. Mephisto s’intégrerait donc bien avec la série MCU.

Si nous verrons réellement le puissant démon dans la série ou en vérité quelqu’un d’autre est en contrôle, le temps doit le dire. Peut-être que le prochain épisode de « Marvel’s WandaVision » nous le donnera Vendredi à 9 h à Disney + est déjà en cours d’exécution, plus d’informations.