« WandaVision »: qui est vraiment Agnes dans la série Disney Plus

« WandaVision« By Marvel Studios est sorti avec style récemment en Disney Plus, a clairement indiqué dès le début que ce spectacle ne ressemblait à rien d’autre merveille a inclus avant. Il combine des sitcoms classiques, de la science-fiction moderne et juste un soupçon de détails basés sur la bande dessinée pour garder les fans sur leurs gardes pour ce qui va arriver.

PLUS D’INFORMATIONS: Chacune des sitcoms auxquelles «WandaVision» rend hommage

Et il y en aura certainement plus, puisque cette série a fonctionné comme le début de la Phase 4 du Univers cinématographique Marvel (MCU). Bien qu’il n’ait introduit que Wanda déjà Vision, le spectacle a fait de nombreuses références à d’autres personnages de merveille qui pourraient être intégrés ultérieurement dans la série ou dans d’autres produits de l’entreprise.

Étant donné à quel point la série n’est pas conventionnelle pour quelque chose dans le genre de super-héros, le public doit regarder entre les lignes s’il veut relier le spectacle à son matériel original, mais il ne fait aucun doute que ceux qui ont le plus d’avantages dans ce domaine sont ceux qui lisent le Bandes dessinées Marvel.

PLUS D’INFORMATIONS: La grossesse de Wanda, la voix mystérieuse et tout ce qui s’est passé dans les premiers chapitres de « WandaVision »

Ce sont eux qui ont identifié un personnage curieux qui pourrait cacher un méchant de bande dessinée classique: Agnès il pourrait être Agatha harkness. Interprétée par Kathryn hahn, cette femme curieuse pourrait se cacher plus qu’il n’y paraît, selon La santé des hommes.

AGNES POURRAIT ÊTRE AGATHA HARKNESS DANS « WANDAVISION »

Agnes dans «WandaVision» (Photo: Disney Plus)

Dans les bandes dessinées de merveille, on sait peu de choses sur les origines de Agatha harkness. C’est une sorcière qui a vécu assez longtemps pour voir la chute de Atlantis et a depuis rejoint la communauté de Nouveau Salem. Lutté contre Affreux quatre, était associé à Les quatre Fantastiques et a fourni des conseils et une formation aux Sorcière écarlate.

Après que ses petits-enfants l’ont brûlée sur le bûcher, également connu sous le nom de Sept des Salem, ressuscite par des moyens mystérieux et raconte Sorcière écarlate que leurs enfants avec Vision sont en fait des restes de Méphisto, il Diable Marvel. Agathe effacer de l’esprit de Sorcière écarlate ses enfants, lui faisant perdre la raison et finalement tuer Agathe encore.

Même si Agatha harkness n’a pas été officiellement confirmé, il y a des indices subtils dans les deux premiers épisodes de « WandaVision», Ainsi que des bandes-annonces, qui révèlent le véritable caractère de Agnès. Tout d’abord, le nom d’Agnès ressemble à une version abrégée de Agatha harkness – « Ag« De son nom et »nda»De son nom de famille.

Agnes travaille très dur pour plaire à Wanda (Photo: Disney Plus)

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle remarqueront également que Agnès Utilisez le même broche dans les premiers épisodes, et un aperçu montre Agnès le porter comme collier à un autre moment de la comédie. Dans la bande dessinée, il est aussi souvent représenté Agatha harkness avec un fermoir près du cou.

Dans un autre aperçu, Agnès il met un Chapeau de sorcière pendant ce qui est vraisemblablement Halloween. Tout cela pourrait être une coïncidence, mais Agathe influences Wanda dans les bandes dessinées, et il semble que Agnès fait un effort louable pour faire partie de la vie de Wanda et Vision.

Dès que vous vous présentez à l’émission, vous offrez votre soutien à Wanda lors de la planification d’un dîner d’anniversaire romantique pour Vision, prête des casseroles et des poêles à Wanda quand elle en a besoin et lui donne un résumé de la réunion de financement communautaire lorsqu’elle était distraite.

Agnès porte un chapeau de sorcière à l’Halloween. Coïncidence? (Photo: Disney Plus)

Agnès est également plus sympathique et amusant, et prend le temps de se rencontrer Wanda presque à un degré inconfortable. Peut-être qu’en faisant cela, vous obtenez une meilleure image de Wanda pour que je puisse la former à mieux utiliser tes pouvoirs. Il y a aussi un soupçon de méfiance ou de confusion dans son expression quand elle et Wanda assister à une réunion de financement.

Wanda il lui demande si elle peut être elle-même et Agnès il s’arrête, la regardant comme s’il savait ce qui se passe réellement. Ou peut-être pas. Encore une fois, c’est un moment remarquable qui indique peut-être quelque chose de plus grand dans la série, surtout parce que, dans l’une des avancées du programme, Agnès chuchote: « Êtes-vous ici pour nous aider? » à Wanda avant de retourner à sa vie colorée.

Reste à voir si Agnès est vraiment Agatha harkness et s’il exercera des pouvoirs dans « WandaVision». Wanda et Vision ils sont surveillés par une influence extérieure, et il n’est pas hors de question qu’il y ait d’autres super-héros ou super-vilains vivant dans ce même espace. Espérons que ces questions trouveront une réponse dans les prochains épisodes.