WandaVision: Qui est l’organisation MCU SWORD?

Hier s’est terminé pour les fans de la Univers cinématographique Marvel une longue période de sécheresse, car après plus d’un an sans nouveau contenu, Disney + a commencé Marvel’s WandaVision. Les deux premiers épisodes se concentrent clairement sur l’humour emblématique de la sitcom, mais il y a toujours de petites références. une organisation spéciale découvrir.

Le nom de ce groupe est ÉPÉE et avec vous nous voulons les suivre Regarde de plus près. Nous vous disons quelle est la tâche de cette équipe et pourquoi l’avenir du MCU sera important. Mais attention, nous ne serons pas tués SPOILERS massifs contourner!

WandaVision: Qui est derrière le groupe Marvel SWORD?

Dans deux scènes des deux premiers épisodes de « WandaVision », nous pouvons commencer par logo quelque peu discret découvrir qui montre une épée dans un cercle: Une fois à la fin du premier épisode, le cas échéant personne mystérieuse Wanda et Vision ont regardé, puis dans la seconde quand notre héroïne petit hélicoptère se déroule dans le jardin.

SWORD leader Abigail Brand (© Marvel Comics)

Comme mentionné précédemment, l’organisation associée à ce signe est ÉPÉEquel est l’acronyme de S.entient W.orld Observation et R.réponse RÉ.epartment est. Plus précisément, c’est une division sœur du SHIELD, dont la mission première est de protéger la terre Les dangers des profondeurs de l’espace protéger.

Incidemment, le groupe a probablement déjà célébré sa première MCU en Spider-Man: loin de chez soi. Dans la deuxième scène supplémentaire, nous avons vu Nick Fury dans un autre station spatiale en construction. SWORD utilise également une telle base dans les bandes dessinées. En elle dirige Marque Abigail l’équipe que nous pourrions voir bientôt au MCU.

Après WandaVision: Pourquoi SWORD est-il toujours important dans le MCU?

Dans « WandaVision », le groupe Wanda apparaît dans leur monde de sitcom observer et avec elle contact vouloir. Il serait également possible qu’une jeune femme Sorties « Geraldine », en vérité, comme leur modèle de bande dessinée, un Agent SWORD est. L’équipe de Wanda peut avoir besoin d’aide pour mettre fin à une menace majeure.

Le logo de « Marvel’s Secret Invasion » (© Marvel Studios)

Le MCU devrait y faire face dans un certain temps, après tout, a annoncé Marvel Studios le mois dernier quelques nouveaux projets à. Le suivant est particulièrement intéressant Disney + série « Marvel’s Secret Invasion ». Dans la bande dessinée originale du même nom, les Skrulls commencent une invasion de la terre. SWORD est surpris par les extraterrestres.

Après l’attaque de Thano, il y a encore des adversaires plus puissants qui attendent les héros MCU dans l’immensité de l’espace et SWORD aura les mains pleines pour les arrêter. Tout d’abord, nous devrions voir le groupe dans les prochains épisodes de «Marvel’s WandaVision». Ceux-ci courent tous les vendredis à 9 h exclusif à Disney +.

