« WandaVision », qui est le sorcier suprême: explication de la prophétie d’Agatha Harkness sur la sorcière écarlate

Dans la finale de la série « WandaVisionAgatha Harkness confirme subtilement que Scarlet Witch est la sorcière la plus forte de l’univers cinématographique Marvel, affirmant qu’elle pourrait même vaincre le sorcier suprême. Mais qui est ce personnage? Est-ce Docteur Strange ou quelqu’un d’autre?

Il existe de bonnes preuves pour montrer que cela est vrai, et non une simple exagération des choses. L’un des nombreux mystères de l’épisode final était l’identité du livre magique de Agathe, qui a été confirmé pour être Darkhold, le livre des damnés, et son chapitre sur la Sorcière écarlate expliqué à quel point c’est puissant la magie du personnage.

Les spectateurs ont vu Wanda Maximoff affronter plusieurs personnes, super héros Oui supervillains, et atteignez le sommet. Son pouvoir a été révélé dans « Avengers: guerre à l’infiniQuand il a vaincu un essaim de Outriders dans Wakanda; puis, peu de temps après, il a réussi à contenir Thanos, un méchant qui Hombre de Hierro cela ne pouvait que faire assez mal pour produire une goutte de sang.

Puis dans « Avengers: Fin de partie», Wanda il était sur le point de tuer Thanos, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il oblige son navire à effectuer un bombardement aérien du complexe du Avengers. Cependant, les fans ont maintenant une confirmation directe qui dépasse les pouvoirs de la Sorcier suprême, un titre qui a gagné Docteur Strange.

QUI EST VRAIMENT LE MAGICIEN SUPRÊME DANS LA PROPHÉTIE «WANDAVISION»?

Le docteur Strange est le candidat le plus probable pour le titre de Sorcier suprême, mais cela n’a pas encore été entièrement décidé (Photo: Marvel)

Alors que la réponse probable à l’identité du Sorcier suprême serieuse Docteur Strange, il convient de noter qu’il n’a pas été automatiquement attribué le rôle après le décès de L’ancien dans « Docteur Strange » de 2016. Selon Wong, Étrange il avait encore beaucoup à apprendre. « La nouvelle de la mort de l’Ancien se répandra dans tout le Multivers. La Terre n’a pas de Sorcier Suprême pour la défendre. Nous devons être préparés».

Tandis que le Docteur Strange Il semble certainement avoir beaucoup appris depuis lors et utilisé une variété de sorts puissants dans « Avengers: guerre à l’infini« Y »Avengers: Fin de partie», Il n’y a pas encore eu aucune sorte de confirmation officielle qu’il a reçu le rang et le titre qu’il a dans les bandes dessinées.

Dans tous les cas, le Sorcier suprême peut être en difficulté dans un proche avenir du MCU, depuis la lecture Agathe du Darkhold révèle que le pouvoir de Sorcière écarlate « surpasse celle du Sorcier Suprême». En outre, Agathe raconte Wanda que leur destin est de détruire le monde.

Wanda devient la sorcière écarlate (Photo: Disney + / Marvel)

Oui ok Wanda semble tout à fait déterminé à forger sa propre voie et à ne pas laisser Agathe dictent qui il est ou ce qu’il pourrait devenir, les implications de cette prophétie sont assez sombres, surtout si cela signifie que Wanda et le Sorcier suprême un jour, ils s’opposeront. Il est également possible que cette suppression de nom signifie qu’il y a un Sorcier suprême courant, et cela pourrait être Strange lui-même.

Indépendamment de cela Docteur Strange a déjà obtenu le titre de Sorcier suprême après les films Avengers, s’il y travaille encore, il semble être le candidat le plus probable. Si vous ne l’avez pas déjà, peut-être que les événements de « Docteur Strange dans le multivers de la folie« Ils le verront enfin gagner dans le MCU.

Wanda embrasse sa vraie personnalité en tant que sorcière écarlate (Photo: Disney Plus)

Cependant, il a été signalé que Wanda Elle apparaîtra également dans le film, même s’il reste à voir si elle sera amie ou ennemie. Compte tenu de cette prophétie, cette distinction est très en suspens. Cependant, la finale de la série s’est terminée par Wanda étudiant de la Darkhold lui-même après avoir vaincu Agathe et a quitté la ville de Westview, ce qui ne peut pas être une manière positive d’apprendre les subtilités de la magie.

Bien qu’il soit encore possible que le rôle du Sorcier suprême peut appartenir à une autre personne MCU, le plus gros problème est qu’ils ne pourront apparemment pas s’arrêter Wanda comme la Sorcière écarlate, peu importe qui c’est. Si la Sorcière écarlate décide de devenir un méchant et de suivre son destin en Darkhold, le MCU pourrait être détruit après « WandaVision«