« WandaVision »: qui est l’apiculteur apparu à la fin du chapitre 2

FAIS ATTENTION! ALERTE SPOILERS. « WandaVision»Présente aux téléspectateurs une fausse réalité créée autour de la petite ville de Westview, mais qui a construit cet endroit? Ce Sorcière écarlate pris dedans? Enfin, la phase 4 du MCU a officiellement commencé avec la première de cette nouvelle série sur la plateforme de streaming Disney Plus.

Studios Marvel a toujours été caractérisée par l’adoption d’une approche expérimentale, mélangeant l’action de super-héros avec d’autres genres, et dans ce cas, ils ont produit une série surprenante qui est un hommage affectueux à l’histoire des sitcoms américaines faisant référence à de nombreux classiques de la télévision.

La petite communauté de Westview est devenue la maison d’un couple puissant et inhabituel: Sorcière écarlate et Vision. Ils ont tenté de s’y installer et de fonder une famille ensemble, un arc qu’ils ont tous deux essayé à plusieurs reprises dans la bande dessinée et qui ne s’est jamais particulièrement bien passé. Mais il est immédiatement clair que l’étrangeté de Westview ce n’est pas limité à Wanda et Visionmais cela affecte toute la ville.

Le deuxième épisode montre plusieurs tentatives de raids sur Westview, mais à la fin de celui-ci qui attire toute l’attention est un apiculteur mystérieux, celui qui a provoqué une réaction étrange dans Wanda Et maintenant, les fans se demandent ce qui s’est exactement passé et qui il est. Espion numérique a la réponse.

QUI EST L’APICULTEUR APPARAÎT À LA FIN DE L’ÉPISODE 2 DE «WANDAVISION»?

L’apiculteur est mystérieusement arrivé à Westview (Photo: Disney Plus)

Qui était l’apiculteur? Tandis que « WandaVision«N’a pas révélé le visage du personnage, pendant quelques secondes on a vu qu’il portait un costume d’apiculteur avec le logo de SWORD (Division de la réponse à l’observation des armes sensibles), ce qui implique qu’il est l’un des agents de l’organisation nouvellement créée par Nick Fury.

Comme précédemment confirmé, le nouveau groupe de MCU prendra en compte « WandaVision« Avec des gens comme Darcy Lewis, parc Randall et un adulte Monica Rambeau travaillant dans le. Cela dit, cette opération particulière n’en faisait pas partie. Pour commencer, Monica J’étais déjà dans le monde fantastique de Wanda, tandis que les deux autres surveillaient probablement de l’extérieur.

Les crédits de « WandaVisionA révélé que l’apiculteur était joué par Zac Henry, qui a participé à plusieurs projets Merveille, surtout en « Agents du SHIELD« comme Agent d’équipe TAC # 1. Considérant qu’ils ont choisi quelqu’un qui a été dans le MCU avant, alors il est probable que son identité ne soit pas vraiment ce qui compte pour lui, mais ce que cela signifiait quand il est arrivé à Westview.

L’apiculteur avait le logo SWORD sur son costume (Photo: Disney Plus)

Ce que l’apiculteur représente était exactement pourquoi Wanda modifié ce que devrait être la progression naturelle des événements pour cacher son identité Vision. Dès le départ, il est clair que ce monde parfait n’est que le résultat de votre imagination et de votre pouvoirs de déformer la réalité.

Une fois Sorcière écarlate Se rendant compte que l’arrivée de l’apiculteur signifiait que la bulle qu’il avait créée pour protéger son fantasme avait été infiltrée, il paniqua et essaya de s’assurer que Vision n’a pas su exactement ce qui se passait dans Westview.

Wanda il a manipulé le temps d’une manière qui semblait être en train de rembobiner une vidéo et de la ramener avant qu’ils ne soient distraits par l’arrivée de l’apiculteur. À partir de ce moment, ils ne l’ont plus écouté, laissant entendre que elle a modifié la succession des événements afin qu’ils puissent se concentrer sur la bonne nouvelle de votre grossesse.

Wanda déforme la réalité pour que Vision ne voie pas l’apiculteur (Photo: Disney Plus)

Il l’apiculteur s’attache à l’hélicoptère rouge et jaune qui s’est mystérieusement écrasé dans son jardin avant qui avait également le même logo ainsi que la voix de parc à la radio en l’appelant. ÉPÉE essaie de se rapprocher de Wanda, car sans le savoir, vous pourriez mettre de nombreuses vies en danger.

Aussi faux que cela puisse être Wanda essayez de protéger ce petit monde qu’il a créé autour de lui « WandaVision«Ce n’est pas juste de la blâmer. Elle a traversé de nombreuses tragédies dans sa vie, y compris la mort de Vision deux fois devant elle, ses actions sont donc principalement sa façon de gérer la solitude qu’elle ressent.

Elle n’a personne d’autre dans sa vie personnelle à cause de ce qui s’est passé Saga de l’infini, une série d’événements qui l’ont forcée à combattre le mal sans pouvoir vivre une vie comme eux Captain America, Iron Man et jusqu’à Ponton à l’époque. Il reste à voir jusqu’où elle est prête à aller dans cette entreprise avant que tout ne s’effondre sous ses yeux.