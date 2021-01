« WandaVision »: qui est la personne qui regarde Wanda et Vision à la télévision à la fin du chapitre 1

Créé par Jac Schaeffer, « WandaVision»Est une mini-série basée sur les personnages de Marvel Comics Wanda Maximoff, également connu sous le nom de Scarlet Witch, et Vision. L’histoire se déroule dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) et suit les événements après le film.Avengers: Fin de partie».

Protagonisée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany comme Wanda Maximoff et Vision respectivement, l’émission voit également des apparitions par Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Parc Randall et d’autres acteurs qui ont eu une certaine participation avec merveille. La série limitée a été créée avec ses deux premiers épisodes sur 15 janvier 2021.

Le duo tente de mener une vie de banlieue paisible et idéale dans la ville de Westview. Alors que vous naviguez tous les deux dans ce nouveau style de vie, Ils essaient de cacher leurs super pouvoirs. Cependant, alors que le couple commence à entrer dans de nouvelles décennies et à rencontrer des tropes de télévision, ils se rendent compte que Les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent.

En fait, l’une des choses les plus curieuses à propos de la série a été vue à la fin du premier épisode de « WandaVision». Lorsque l’émission prend un style télévisuel du passé, le générique tombe et, mystérieusement, la caméra quitte l’écran pour montrer que quelqu’un regarde effectivement l’émission. Qui est cette personne?

QUI REGARDE «WANDAVISION» À LA FIN DU PREMIER ÉPISODE?

Quelqu’un de mystérieux voit le générique de « WandaVision » à la fin du premier épisode (Photo: Disney Plus)

Comme mentionné Screenrant, la fin de épisode 1 de l’émission ne révèle pas complètement qui regarde « WandaVision», Mais il existe plusieurs indices de l’identité de la personne. Nous ne voyons que les mains blanches et féminines de la personne mystérieuse alors qu’il rédige des notes après la conclusion de l’épisode.

L’autre indice de l’identité de cet individu provient des autres moniteurs entourant l’écran de télévision. L’écran de gauche présente un ÉPÉE dans le coin inférieur droit. Avec ces railleries, il semble que la personne qui voit « WandaVision« est une personne qui fonctionne pour SWORD.

Bien que cela ne restreigne pas trop la liste des personnes potentielles, la décision de ne pas montrer l’identité de cette personne et de ne pas la confirmer complètement indique probablement qu’elle est une personne familière des fans de MCU. En conséquence, la révélation la plus probable est que cette personne est Darcy Lewis.

Darcy Lewis est un soulagement comique dans « Thor: The Dark World » (Photo: Marvel Studios)

Malgré que Darcy n’a pas été vu dans le MCU depuis « Thor: Le Monde des Ténèbres« , Elle fait partie des acteurs confirmés de »WandaVision». Le marketing de la série Disney + souligné Darcy travailler directement avec ÉPÉE, même si à aucun moment il n’a été précisé comment il finit par travailler avec eux.

Il y a même eu des rendez-vous avant la sortie de « WandaVisionCe qui suggère que Darcy joue un rôle important dans la série et est un chef de file dans son domaine spécifique de la science. On ne sait pas non plus où les spécialités de Darcy, Mais vous avez déjà fait face à des événements étranges dans le passé.

Kat Dennings a joué Darcy Lewis dans « Thor » (Photo: Marvel Studios)

ÉPÉE aurait pu contacter Darcy pour surveiller les effets qui « WandaVisionC’est avoir dans le monde réel. Depuis que Darcy est confirmé pour faire partie du casting de « WandaVision« Et est aligné avec ÉPÉE, elle est clairement la préférée pour être cette personne. Ayant dit cela, merveille c’est génial pour donner aux fans des harengs rouges pour les détourner de la bonne réponse, alors y a-t-il d’autres possibilités?

L’un de ces changements pourrait être que c’est en fait le caractère de Kathryn hahn, Agnès, qui regarde les événements de « WandaVision». Il est même possible que l’individu en question soit un personnage surprise que le MCU n’a pas encore soumis.

En tout cas, sûrement « WandaVisionRévélera la réponse à ce mystère cette saison, mais pour l’instant, les fans devront attendre que cela soit officiellement confirmé. On sait que Studios Marvel il ne laisse rien au hasard, et nous pensons que cela ne sera pas sans importance non plus.