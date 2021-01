« WandaVision »: qui est exactement Geraldine

« WandaVision»Cache plusieurs mystères dont la véritable identité de Géraldine, jouée par Teyonah Parris. La supposée voisine des personnages d’Elizabeth Olsen et de Paul Bettany est apparue pour la première fois dans le deuxième épisode des séries Disney + et Marvel, et bien qu’elle ait été présentée comme Geraldine, tout semble indiquer que ce n’est pas son nom.

Wanda l’a rencontrée lors de la réunion du comité de planification de l’émission de talents du quartier, et bien qu’ils n’aient pas beaucoup interagi dans cet épisode, dans le troisième, Geraldine a joué un rôle plus important et mystérieux.

Dans le nouvel épisode de « WandaVision», Le personnage de Teyonah Parris Il arrive chez la sorcière écarlate à la recherche d’un seau pour puiser l’eau de sa maison, découvre la grossesse de Wanda et l’aide à donner naissance à ses bébés.

Le personnage de Teyonah Parris a été présenté sous le nom de Geraldine (Photo: Marvel / Disney +)

En accompagnant le médecin, Wanda mentionne son frère jumeau Pietro et Geraldine dit qu’il a été tué par Ultron. Cela bouleverse Wanda, qui après avoir remarqué que sa voisine porte le symbole qu’elle a vu sur le petit hélicoptère jouet, lui demande de partir.

Geraldine finit par être éjectée d’un champ d’énergie invisible où se trouve apparemment Westview. Lorsqu’un hélicoptère tombe au sol et qu’un groupe d’agents vêtus de noir l’entoure. Est-ce l’épée?

QUI EST EXACTEMENT GERALDINE?

Avant la première de « WandaVision« Marvel a confirmé que Parris jouerait la version adulte de Monica Rambeau, donc très probablement sa véritable identité n’a pas encore été révélée, cependant, la fin du troisième chapitre de la série de Disney Plus laissé quelques indices.

Monica Rambeau est également apparue dans l’épisode 3 de « WandaVision » (Photo: Disney Plus)

Geraldine porte un collier avec le logo SWORD, qui est déjà apparu à plusieurs reprises et qui dans Marvel Comics est une agence de lutte contre le terrorisme et de renseignement fictive qui a pour but de faire face aux menaces extraterrestres à la sécurité mondiale.

Donc Monica est très probablement un agent ou impliqué d’une manière ou d’une autre dans l’organisation mystérieuse.

Plus tôt, dans une interview avec ComicBook, l’actrice Teyonah Parris a noté que l’identité et le but de Geraldine étaient des éléments importants du mystère de « WandaVision».

« Je peux vous dire que vous connaissez Géraldine, dans les deux premiers épisodes », a déclaré Parris. «Et essayer de comprendre comment cela se connecte à Wanda et Vision, et oui, cela fait partie du plaisir de la série. Et est-ce Monica ou est-ce qu’elle a dit que son nom était Geraldine? Qui est-ce? Je pense que cela fait partie de l’émotion que vous essaierez de découvrir en regardant l’émission ».