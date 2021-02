WandaVision: qui est Agatha Harkness?

Nous n’avons aucun doute que WandaVision est l’une des séries les plus pertinentes de 2021. Le spectacle original de Disney Plus a créé son 7ème épisode et a pris une tournure inattendue pour de nombreux fans.

À la fin de l’épisode, la véritable identité d’Agnès, la voisine de Wanda et Vision dans l’émission, a été révélée. Maintenant, nous savons qu’elle est l’un des méchants de l’intrigue et dans Spoiler, nous vous disons qui est vraiment Agatha Harkness.

WandaVision met en vedette Elisabeth Olsen et Paul Bettany, deux acteurs bien connus de l’univers cinématographique Marvel. Cependant, dans le dernier épisode, une autre actrice a pris plus d’importance pour une révélation choquante.

Kathryn hahn donne vie à Agnes, la voisine de Scarlett Witch et sa famille. Mais dans le dernier épisode de la série, on découvre qu’il s’agit en fait d’Agatha Harkness, une sorcière maléfique qui a infiltré la réalité utopique contrôlée par Wanda. Mais qui est Agatha Harkness?

Agatha Harkness est un personnage de Marvel Comics créé par Stan Lee en 1970 et il est apparu pour la première fois dans le volume N˚94 des Quatre Fantastiques. Dans les bandes dessinées, elle est présentée comme l’une des sorcières les plus puissantes de l’univers, mais malgré son apparence sinistre et diabolique, elle est considérée comme une héroïne.

Agatha est l’une des premières sorcières reconnues coupables dans les procès de Salem. Cependant, il a pu survivre à la sentence et augmenter son pouvoir. Plus tard, elle fut l’enseignante de Wanda Maximoff, mais ce dernier l’a tuée lorsqu’elle a découvert qu’Agatha avait effacé ses souvenirs.

Dans l’un des volumes de la bande dessinée, il est révélé que les enfants de Wanda sont en fait des fragments de la propre âme de Méphisto, et c’est à ce moment qu’Agatha décide d’effacer ses souvenirs. Cela pourrait confirmer la théorie de l’apparition du méchant dans la série Disney Plus.

Relation avec le monde caché de Sabrina

D’autre part, une relation légèrement étrange et inattendue de WandaVision est avec Le monde caché de Sabrina, la série originale de Netflix. Dans les bandes dessinées Marvel, Agatha Harkeness a un fils qui est également un magicien et son nom est Nicholas Scratch, le personnage joué par Gavin Leatherwood dans la série.