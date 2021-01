« WandaVision », qu’est-ce que SWORD: explication de ses fonctions et de ses acronymes

Qu’arrive-t-il à Scarlet Witch? Cela semble être la question à un million de dollars au cœur de l’intrigue de la nouvelle série de Disney Plus « WandaVision», Et alors que l’on s’attend à voir un développement lent des morceaux sortis au cours des deux prochains mois, les deux épisodes qui ont débuté cette semaine ont fourni des indices intéressants sur ce qui se passe.

Le plus important d’entre eux, peut-être, est la divulgation de l’organisation qui a été chargée de surveiller la situation Wanda et Vision. En termes simples, le Univers cinématographique Marvel (MCU) prend clairement des mesures pour établir l’existence de ÉPÉE des des bandes dessinées.

Pour son acronyme en anglais, le « Département d’observation et d’intervention du monde sensible« (Département d’observation et d’intervention dans le monde sensible), cette organisation a été spécialement conçue pour aider à protéger la Terre et à garder un œil sur les menaces extraterrestres qui hantent l’univers entier.

Maintenant que l’organisation est présente dans le monde de Studios Marvel, avec un léger changement qui changera tout. Quelles autres choses pourraient se passer dans « WandaVision”Et dans le futur du Phase 4 du MCU? Qu’est que c’est ÉPÉE réellement? C’est ce qu’il dit Collisionneur à propos de cette mystérieuse entité.

QU’EST-CE QUE SWOR.D. DANS « WANDA VISION » ET POUR MARVEL?

L’apiculteur avait le logo SWORD sur son costume (Photo: Disney Plus)

Pour être honnête, le nom de l’organisation n’est pas mentionné dans les deux premiers épisodes de « WandaVision», Mais il ne fait aucun doute qu’ils sont impliqués d’une manière ou d’une autre à cause de quelque chose que nous voyons à la fin de chaque chapitre, que les fans de bandes dessinées ont immédiatement reconnu: ÉPÉE

Il peut d’abord être vu sur un écran à la fin de la première lorsque la caméra de la sitcom est retirée pour voir que les événements sont diffusés et surveillés à partir d’un site de surveillance, et réapparaît lorsque le mystérieux apiculteur émerge de l’égout, ce qui peut être sérigraphié sur le dos.

Tout semble indiquer que c’est l’agence qui est en charge de suivre l’ensemble de la situation, quelle qu’elle soit. Relativement parlant, ÉPÉE est un ajout récent au monde de Marvel Comics. Il a été présenté en septembre 2004, créé par Joss Whedon et Jean Cassaday, et présenté au cours de sa carrière de « X-Men étonnants».

Qui est l’homme à la radio qui parle sur « WandaVision »? Tout indique que ce serait un agent SWORD (Photo: Disney Plus)

Dirigé par une femme nommée Agent spécial de la marque Abigail, l’organisation est à la fois partie et autonome de BOUCLIER, les deux étant destinés à se concentrer sur des juridictions distinctes: ÉPÉE dans le cosmos, et BOUCLIER dans la terre. En outre, il a participé à cinq bandes dessinées de sa propre série dans Novembre 2009 et une nouvelle série créée en Décembre 2020.

Le principal centre d’opérations de l’agence est connu sous le nom de ‘Le sommet‘, qui est une station spatiale qui reste en orbite autour du terre. Ils sont équipés pour les deux diplomatie En ce qui concerne la action militaire, et en des bandes dessinées sont apparus lors de certains événements majeurs, le plus notable étant l’infestation de Skrull connu comme « Invasion secrète».

Dans le futur de MCU, on ne sait pas encore comment ÉPÉE affectera d’autres produits de votre Phase 4. Tout d’abord, il y avait un indice qu’il rejoignait le générique de fin de « Spider-Man: loin de chez soi», Où il a été montré que Nick Fury il s’était installé dans le cosmos.

À la fin du premier épisode, on voit que SWORD regarde ce qui se passe dans « WandaVision » (Photo: Disney Plus)

Quant à ce que cela signifie pour « WandaVision« , la présence de ÉPÉE Je dirais que tout ce qui est au cœur du mystère qui anime la série est de nature étrangère, mais cela pourrait aussi être faux. La série essaie peut-être de nous faire penser que la menace est extraterrestre en raison de la présence de l’organisation, alors qu’au contraire quelque chose d’autre est en jeu.

Avec seulement deux épisodes disponibles pour le moment, tout ce qui peut être fait est de spéculer et d’attendre que plus d’informations soient révélées. Heureusement, à partir de maintenant « WandaVision« Fera la première d’un chapitre hebdomadaire jusqu’en mars, il reste donc plusieurs versements pour découvrir le véritable rôle de »ÉPÉE« Dans tout l’univers de Studios Marvel et ses membres.