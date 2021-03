« WandaVision »: qu’est-ce que le Darkhold et à quoi ça sert

Après la révélation de l’épisode sept de « WandaVision« De certains des secrets magiques et sombres qui sont cachés dans Westview, et la révélation de l’épisode huit d’Agatha Harkness, épisode neuf de »WandaVisionIl va encore plus loin en approfondissant encore davantage la façon dont tout cela est lié à la tradition Marvel de la magie noire et des pouvoirs mystiques.

Bien qu’il y ait beaucoup à dire sur la fin de « WandaVision», Un détail clé semble établir comment Wanda Maximoff peut s’intégrer « Docteur Strange dans le multivers de la folieEt comment une histoire plus profonde de Marvel Comics peut influencer son avenir en tant que Sorcière écarlate.

Comment tu te souviens, Wanda vit de ses propres yeux qu’en elle se trouvait une force très puissante à laquelle Agatha Harkness appelé le Magie du chaos. Sans le savoir, il était devenu l’être le plus puissant de tout l’univers du MCU, même si Agathe elle avait trouvé un tome qui l’aiderait à vaincre Wanda et saisissez sa magie.

Dans l’épisode neuf de « WandaVision», Agatha Harkness confirme que le livre effrayant vu dans son sous-sol est, en fait, Darkhold, un artefact des bandes dessinées de merveille forgé par la même entité perverse responsable des connexions de Wanda avec la Magie du chaos dans les bandes dessinées. ¿Quelle est l’origine de ce livre?

QU’EST-CE QUE L’OMBRE, LE LIVRE DES PÉCHÉS, DE «WANDAVISION»?

Le Darkhold était en la possession d’Agatha Harkness (Photo: Disney Plus)

Pour comprendre l’origine de Darkhold, vous devez d’abord vous familiariser avec l’histoire ancienne du Univers Marvel. Dans la tradition de Merveille, la terre primordial n’était pas un paradis; plutôt, il était gouverné par des êtres puissants connus sous le nom de Grands Anciens ou la Dieux anciens.

Bien que certains aiment Gea ils étaient bons, d’autres brûlaient de soif de pouvoir, et ils ont vite appris qu’ils pouvaient consommer la magie des autres. Et ainsi le terre est devenu un lieu de troubles et de guerre, avec le Dieux aînés de plus en plus de prédateurs deviennent de plus en plus puissants. L’un des plus grands était Chthon, le premier maître de la magie noire, qui a appris les secrets du soi-disant Magie du chaos.

The Darkhold n’est pas n’importe quel livre, il corrompt l’âme (Photo: Disney Plus)

Cependant, en fin de compte, la plupart des Dieux aînés ils ont été bannis avec succès vers d’autres dimensions. Chthon a laissé derrière lui un sombre cadeau pour l’humanité, une collection de rouleaux qui a servi de conduit à son pouvoir et qui lui permettrait un jour de reprendre vie. terre. Les rouleaux ont été transcrits sur pierre puis sur parchemin, lorsqu’ils ont été réunis en un livre de magie noire: Le Darkhold.

Les cultistes chtoniens appelé Darkholders gardé le Darkhold, cherchant à utiliser son pouvoir arcanique pour restaurer son maître maléfique sur ce plan d’existence. Dans les des bandes dessinées, Darkhold est la source de certains des maux surnaturels les plus horribles, comme ses pages ont déchaîné vampires et loups-garous dans le monde.

D’autres assistants ont régulièrement examiné ses pages, et le Livre Cagliostro contient des copies des pages du Darkhold. Il a gagné tant de noms descriptifs, y compris le Livre des péchés et le Livre des damnés. Dans « WandaVision», Agatha Harkness a laissé entendre qu’il y avait une sorte de lien entre le Darkhold Oui Sorcière écarlate, révélant que le livre contient un chapitre entier consacré à la Sorcières écarlates.

Darkhol a sa propre ligne de bandes dessinées exprimant son pouvoir maudit (Photo: Marvel Comics)

C’est logique; Dans les bandes dessinées, chthon choisi Wanda Maximoff exercer le pouvoir de Magie du chaos, et chaque fois qu’il utilisait ce pouvoir, il endommageait le tissu de la réalité et facilitait la invasion chthonique de cette dimension. La réaction horrifiée de Agathe lorsque Wanda libéré toute la puissance de Sorcière écarlate suggère que la même chose se produira également dans le MCU, avec l’ancienne sorcière déclarant que Wanda il n’avait aucune idée de ce qu’il venait de faire.

Le Darkhold est maintenant en possession de Sorcière écarlate, et il l’utilise clairement pour apprendre la sorcellerie. Malheureusement, il s’agit probablement d’un bogue, car Darkhold Ce n’est pas un simple livre; est un objet de magie noireet les sorts qu’il contient possèdent le pouvoir de corrompre l’âme elle-même.

Dans « Docteur Strange», Stephen Strange appris que le Livre Cagliostro il mettait toujours les avertissements après les sorts, ce qui signifie qu’il n’avait aucune idée que ses expériences avec le Pierre du temps ils risquaient de détruire le tissu de l’espace-temps.

The Darkhold est responsable de la création de loups-garous, de momies, de zombies et de vampires (Photo: Marvel Comics)

Le DarkholdCependant, il ne contiendrait aucun avertissement. La scène post-crédits de «WandaVision« Suggéré que Wanda J’avais déjà beaucoup appris de Livre des damnés, copiant l’astuce de lecture astrale de Stephen Strange; mais ces leçons ne sont certainement pas sûres.

Puisqu’il est confirmé que le Sorcière écarlate de Elizabeth Olsen joue un rôle important dans « Docteur Strange dans le multivers de la folie», Il est raisonnable de supposer que la puissance que vous obtenez Darkhold il brisera finalement la réalité. Tout indiquerait que Chthon sera le méchant de « Docteur Strange 2″, Bien qu’il soit possible que le personnage soit mélangé avec d’autres dans le film de sorte que le MCU ne vous effondrez pas devant sa puissance.