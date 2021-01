WandaVision: Que signifie le 23 août?

Suivant le format d’un sitcom classique, l’épisode d’ouverture de WandaVision spectacle Wanda (Elizabeth Olsen) et Vue (Paul Bettany) se prépare pour une « soirée spéciale » qui finit par être un dîner avec le chef Vision.

La date indiquée visiblement sur le calendrier du repas du couple est le 23 août, et bien que la signification ne semble pas particulièrement claire tout de suite, il peut y avoir une allusion secrète à un vieux scénario de bande dessinée par Avengers.

PUBLICATIONS CONNEXES:

CRITIQUE – WandaVision: S1E1 – Épisode 1

Rencontrez Wanda Maximoff, la sorcière écarlate

Rencontrez Vision, le symptomoïde de Marvel

WandaVision nous présente Sorcière écarlate faire face à l’accumulation de traumatismes émotionnels après la fin dévastatrice de Avengers: guerre à l’infini, quand le personnage a été témoin la double mort de votre bien-aimé Vue et sa propre mort – et revenir en Avengers: Fin de partie.

Alors qu’elle et ses compagnons Avengers ont pu vaincre Thanos au bout du Ultimatum, Wanda Maximoff n’avait pas le même genre de fin heureuse que le Steve Rogers. En fait, le Disney + montrer le Sorcière écarlate devenant ce qu’elle craint depuis le Captain America: guerre civile – une véritable menace pour l’univers.

Dans une particularité typiquement étrange, qui se manifeste par Wanda créant apparemment son propre monde faux pour se protéger de sa réalité, le distrayant dans l’environnement sûr de son «heureusement pour toujours».

Pour Wanda, bonheur conjugal avec elle Vis se présente sous la forme d’un univers de sitcom, mais un peu Univers cinématographique Marvel est accidentel et bien qu’il puisse y en avoir plus à la date du «jour spécial» présentée dans le premier épisode de WandaVision, la bande dessinée peut révéler une signification secrète.

Prendre la date au format européen, qui Wanda ce serait, bien sûr, le 23 août devient 23/8, et Avengers # 238 (publié en 1983) se connecte non seulement à Vue, mais à un arc narratif plus large avec un récit étrangement similaire à WandaVision.

Avengers # 238 c’est une histoire centrée sur Vue qui comprend également Capitaine Marvel dans Monica Rambeau en couverture, Marvel et d’autres héros contre le méchant Rocher lunaire.

PUBLICATION CONNEXE: Rencontrez Monica Rambeau, le premier Captain Marvel

Fondamentalement, le problème concerne la renaissance de Vue après avoir été blessé dans une édition précédente, grâce à Annihilateur et la tentative initiale d’envahir votre esprit inconscient après la blessure.

La renaissance de Vue est une coïncidence suffisante et la présence de Monica Rambeau contribue à cela, mais ce n’est pas la fin de œuf de Pâques de la série.

Le problème qui montre la blessure à Vue (dans le numéro 233) révèle que Annihilateur créé un champ nul, une sorte de champ de force destiné à détruire la Terre, créant une réaction qui fusionnera la Terre avec la zone négative (lorsque son champ nul et une énergie positive grandissant en son sein se rencontrent), ÉPÉE essaient de faire dans WandaVision pour se rendre à Sorcière écarlate.

PUBLICATION CONNEXE – SWORD: Rencontrez l’agence de renseignement secrète de Marvel

Si c’est une coïncidence, c’est impressionnant et les équipes créatives de merveille ont des précédents en cachant ces détails dans leurs productions.

Le fait qu’il y ait tant de similitudes semble œuf de Pâques intentionnel pour les fans d’histoires plus anciennes du merveille.

Profitez de notre travail? Que diriez-vous de nous aider à le maintenir?

Être un site Web indépendant au Brésil n’est pas facile. Notre équipe qui travaille – en collaboration et avec beaucoup d’amour – pour vous apporter du contenu chaque jour, vous sera extrêmement reconnaissante de votre collaboration. En savoir plus sur notre campagne sur Soutien et aidez-nous avec votre contribution.