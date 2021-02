WandaVision: Que signifie l’apparence de Spoiler? 2 théories

Le dernier épisode de Marvel’s WandaVision à Disney +. Le monde de la sitcom est toujours intact au début de plus en plus de fissures, mais le célèbre Big Bang les créateurs se sont gardés pour les derniers instants de l’épisode: la sonnette sonne et ça dit … oui, qui?

Ensemble avec vous, nous voulons le Invité surprise, à propos de l’apparence dont tout le fandom du MCU fait actuellement l’objet de discussions passionnées, regardez de plus près. Mais attention, ça suivra d’ici SPOILERS massifs à l’épisode actuel de la série, c’est pourquoi vous ne devriez continuer à lire que si vous l’avez déjà vu.

WandaVision: Un vieux personnage de Marvel fait un retour surprise

Nos deux rapatriés MCU Darcy et l’agent Woo aller avec Monica Rambeau continuer les événements dans Westview vers le bas. Ce faisant, ils encouragent certains informations utiles révélé. Pendant ce temps commence aussi vision de douter de son monde idéal, mais juste au moment où il demande des réponses à Wanda, soudain la sonnette retentit à la porte.

Les yeux de notre personnage principal « WandaVision » commencent à vagabonder dans l’incrédulité, car quelqu’un se tient devant elle qui ne devrait pas être là: Votre frère Pietro, aussi connu sous le nom Mercure! Devant la télévision, Darcy ne peut pas croire non plus à cette évolution et dit que Wanda a le rôle de son frère réaffecté – parce que nous ne voyons pas le Pietro de «Avengers: Age of Ultron», mais celui des derniers films «X-Men».

Wanda et Pietro se rencontrent pour la première fois dans « WandaVision » (© Marvel Studios)

Il avait déjà fui avant cela Evan Peters, qui a été vu pour la première fois dans « X-Men: Future is Past » comme Pietro, un rôle dans le nouveau La série MCU prend le relais. Jusqu’à présent, cependant, on ne savait pas quel personnage il jouerait. Maintenant, cette énigme semble résolue, car l’apparence en tant que « X-Men » -Pietro pourrait un changeur de jeu pour l’univers cinématographique Marvel être – s’il est vraiment Pietro est. Nous avons deux théories à ce sujet.

Possibilité n ° 1: Pietro vient du multivers

La première pensée qui a sûrement traversé l’esprit de nombreux fans de Marvel après cette scène était que c’était vraiment nous. le vrai Pietro « X-Men » alors vois quelqu’un un autre univers. Cela semble plausible pour deux raisons. Tout d’abord, cette Pietro s’intègre parfaitement dans l’épisode actuel, puisqu’elle joue dans le, comme ses deux premiers films « X-Men » 70 et 80. Après tout, nous avons maintenant tout appris dans le monde de la sitcom adapté à la décennie respective est.

De plus, « WandaVision » est associé à « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et « Spider-Man 3 », tous deux le multivers Marvel sera au centre de l’attention. Il est donc tout à fait possible que Wanda meure Limites aux autres univers a déjà démoli ou du moins très affaibli et donc Des êtres d’autres réalités verser dans le MCU que nous connaissons.

« WandaVision » est censé introduire le multivers (© Marvel Studios, Sony Pictures)

Cela aurait bien sûr un tout pour Marvel Studios aussi utilisation pratique, parce qu’ils pourraient Acteurs « X-Men »qui étaient populaires auprès des fans, en théorie transféré au MCU volonté. Après tout, ils pourraient simplement sortir de leur univers pour entrer dans «l’univers principal», le MCU. Avec le Mutant anti-héros Deadpool C’est exactement ce que fait Marvel Studios dans leur troisième film solo à venir.

Les possibilités qui pourraient en résulter seraient presque illimité, après tout, Marvel pourrait combiner tous les films et séries Marvel précédents. Quelque chose que les lecteurs de bandes dessinées connaissent depuis des années, à savoir multivers massif, serait donc bientôt également envisageable dans le MCU. Pietro serait vu de cette façon juste la première étape été.

Possibilité 2: Pietro n’est pas vraiment Pietro

Bien que de nombreux fans de Marvel applaudissent déjà que l’univers « X-Men » de Fox et le MCU se heurtent enfin, cela pourrait aussi à la fin juste une mauvaise piste le sien. Bien sûr, une apparition de Pietro s’intègre presque parfaitement dans l’image: Wanda change la réalitémais progressivement elle perd le contrôle à ce sujet – si elle l’a jamais eu. Parce que de plus en plus en viennent doute sur.

Lorsque Pietro sonne à la porte, Vision soupçonne enfin une autre distraction de sa femme parce qu’elle tient les ficelles à Westview. En effet Wanda affirme, elle a tellement Rien à faire. Sur la base de sa réaction surprise en voyant Pietro, il devrait y avoir quelque chose. Donc ça pourrait être ici pas sur le vrai Pietro acte des films « X-Men », plutôt quelqu’un ou quelque chose d’autre.

Pietro est-il peut-être vraiment le démon Méphisto? (© Marvel Comics)

Comme notre dernier Article de théorie Déjà écrit sur « WandaVision », le véritable cerveau pourrait être le Démon Méphisto le sien. Cela a dans les bandes dessinées pouvoirs presque divins et serait donc assez puissant pour changer la réalité. En plus, ce serait Facile pour lui, changer de formepour tromper Wanda.

Dans les bandes dessinées, Mephisto en a aussi un Relation avec les fils de Wanda, Tommy et Billyqui ont une partie de l’âme du démon en eux – et bien sûr il veut la récupérer. Un être magique aussi puissant qu’un grand méchant serait également extrêmement lien approprié à « Doctor Strange 2 ». Méphisto pourrait comme Pietro apparaissent donc ici pour la première fois avant que son pouvoir n’appelle le docteur Strange sur les lieux.

Le temps doit dire s’il s’agit du vrai Pietro de l’univers « X-Men » ou d’un personnage complètement différent. Le prochain épisode de «Marvel’s WandaVision» peut déjà nous fournir d’autres indices. Les nouveaux épisodes commencent toujours Les vendredis à 9 h exclusivement sur Disney +.